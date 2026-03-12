Estados Unidos en alerta por posible ataque sorpresa de Irán

El FBI advirtió que Irán podría lanzar drones contra la costa oeste del país.



El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos advirtió en los últimos días a los departamentos de Policía de California que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses lanzando drones contra la costa oeste del país, informó ABC News, citando una fuente propia.

“Recientemente, hemos obtenido información según la cual, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados desde un buque no identificado frente a las costas del territorio estadounidense, concretamente contra objetivos no especificados en California, en caso de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán”, señaló la alerta.

Sin embargo, la alerta también agregó que las autoridades “no tienen información adicional sobre el momento, el método, el objetivo o los responsables de este presunto ataque”.

La advertencia del FBI no especificó cómo ni cuándo embarcaciones que transporten drones de ataque podrían acercarse lo suficiente al territorio continental estadounidense.

La advertencia se produjo justo cuando la Administración Trump lanzó su ofensiva contra Irán, según el informe, que reproduce Xinhua, a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas. Un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero, desencadenó una fuerte escalada en todo Medio Oriente, provocando intercambios de misiles, un aumento de las víctimas y amplias repercusiones políticas y de seguridad.