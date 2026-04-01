El petróleo vuelve a la zona de US$ 100

Cae 3% tras declaraciones que sugieren avances en las negociaciones.

El precio del barril de petróleo baja a US$100 dólares luego de las últimas declaraciones de Donald Trump y funcionarios iraníes que dan cuenta de negociaciones que podrían aproximar al fin de la guerra.

La cotización del Brent desciende 3% y oscila entre los US$100 y US$101 por unidad, lo cual también genera un clima más distendido en los mercados internacionales.

Las miradas están puestas en la liberación del Estrecho de Ormuz y la reanudación del tránsito de barcos para normalizar el suministro de petróleo.