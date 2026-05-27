Trump asegura que Irán “quiere cerrar un trato”

El presidente también interpretó el restablecimiento del acceso a internet en Irán como una señal de debilitamiento de la postura de línea dura del régimen.



Donald Trump aseguró que logrará un acuerdo favorable para poner fin a la guerra con Irán y respondió a las críticas sobre un posible costo político por el conflicto: dijo que no le “importan las elecciones de mitad de mandato”.

Durante una reunión de gabinete, Trump dijo: “Pensaron que iban a ganarme por desgaste, ¿saben?: ‘Lo superaremos esperando; él tiene las elecciones de mitad de mandato’”, según informó CNN y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El presidente agregó: “No me importan las elecciones de mitad de mandato. Miren lo que sucedió anoche; eso fue un preludio de las elecciones de mitad de mandato. La gente lo entiende”, en referencia a la victoria del candidato Ken Paxton, a quien había respaldado en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado en Texas.

Trump manifestó su confianza en que Estados Unidos alcanzará pronto un acuerdo para poner fin al conflicto, aunque aclaró que su administración aún no está satisfecha con los términos y está dispuesta a reanudar los combates si no consigue imponer sus demandas: “No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos”, dijo. “O eso, o simplemente tendremos que terminar el trabajo”.

El presidente también interpretó el restablecimiento del acceso a internet en Irán como una señal de debilitamiento de la postura de línea dura del régimen, y sostuvo que “todo su sistema económico se ha desmoronado”. “Lo único que quieren es cerrar un trato”, añadió. “No creo que tengan otra opción”.

En relación con las sanciones y el programa de uranio iraní, Trump fue tajante: no se levantarán sanciones a cambio de la entrega del arsenal de uranio altamente enriquecido. “No y no, absolutamente no. No habrá levantamiento de sanciones”, afirmó en una breve entrevista telefónica con PBS News. “Ellos van a renunciar a su uranio altamente enriquecido, pero no a cambio del levantamiento de sanciones”.

Sobre el control del estrecho de Ormuz, Trump rechazó la posibilidad de permitir que Irán u Omán lo controlen temporalmente: “El estrecho estará abierto a todo el mundo”, declaró tras la reunión del Gabinete. “Nadie va a controlarlo. Lo vigilaremos, pero nadie lo va a controlar. Eso forma parte de la negociación. A ellos les gustaría controlarlo. Nadie lo va a controlar. Son aguas internacionales. Y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que volarlos por los aires. Lo entienden”.