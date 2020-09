El Puma Rodríguez se negó a conocer a su nieta

El cantante mantiene una escandalosa pelea desde hace años con sus hijas Lilibeth y Liliana, incluso afirman que se negó a conocer a su única nieta que actualmente tiene 24 años.

El cantante José Luis «Puma» Rodríguez mantiene una escandalosa pelea desde hace años con sus hijas mayores: Lilibeth (51) y Liliana (53) Morillo, fruto de su primer matrimonio, con la cantante y actriz venezolana Lila Morillo.

Según contaron en el programa televisivo «Nosotros a la mañana», el cantante no solo no quiere tener contacto con sus hijas, sino que también se negó a conocer a su única nieta, Galilea Rodríguez (24), hija de Liliana.

«El Puma se casó en 1966 con Lila y 30 años después, en el 86, se divorcian. Ahí surge lo que en la familia llaman ‘el escándalo Génesis’ porque él habría comenzado en paralelo una relación con su actual mujer, Carolina Pérez, y la había dejado embarazada de Génesis», resumió Tomás Dente, panelista del programa anteriormente mencionado.

«Según cuenta Liliana, Galilea quiso conocer a su abuelo y éste le habría negado la posibilidad de un vínculo», agregó.

«Galilea trabaja desde los 15 años. Es una chica muy amada y nuestro más grande orgullo», decía el mensaje que Liliana le envió a Tomás. «¿Cómo te vas a negar a conocer a tu nieta?», agregó sorprendida Nicole Neumann, quien trabaja en el programa.

Entonces, Dente aseguró que en su momento «la chiquita levantó el teléfono y quiso hablar con su abuelo, pero él sin mediar palabra le cortó la llamada».

Desde Miami, Liliana agregó: «Hemos tratado de quedarnos al margen porque la verdad ya se dijo. Involucrar a Galilea en esto sería un error y la verdad es que ese señor reconoce las edades de sus hijas y la de su única nieta».

«Por supuesto que hay muchas cosas más por decir pero no sería honorable de nuestra parte, sería devastador para él si seguimos hablando y esa no es la idea. Se haría mucho más daño del que él ya mismo se hizo», sumó la hija mayor del cantante. Y concluyó reflexiva: «Todo cae por su propio peso. Creo que de Dios no se burla nadie y eso es lo único que tengo para decir».