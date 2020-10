El “Roña” Castro encontró a uno de los delincuentes que lo asaltó la semana pasada

El exboxeador había sufrido un violento robo en su gimnasio de Temperley a mano de dos delincuentes armados.

El exboxeador Jorge “Locomotora» Castro reveló que recientemente se encontró con uno de los delincuentes que lo asaltó la semana pasada cuando se dirigía a su gimnasio ubicado en el barrio San José, de la localidad bonaerense de Temperley, y que “lo llené a trompadas”.

“¿Querés que te diga la verdad? Lo agarré ayer y lo cagué bien a trompadas. Nadie lo sabe, no lo quise comentar. Lo encontré enfrente del negocio mío», reveló el Roña durante una entrevista con el programa radial Planeta 947. Y agregó: «Cuando me vio, se cagó y se meó. Ahí le dije ‘vos fuiste el que me robaste’. ‘Perdoná, Roña’, me decía. Me desahogué con este bolu… cuando lo agarré”.

«Tiene que tener huevos para venir a buscarme de nuevo. Yo ayudo a todo el mundo. Sería lindo poder aconsejarlo y decirle ‘capaz tenés cualidades en el boxeo, por qué no te acercás acá al gimnasio’. Lo más lindo es prepararte, entrenarte y desahogarte adentro», explicó Locomotora con las ganas de ayudar intactas pero sin dejar pasar una.

Y agregó: “Les puedo enseñar boxeo y que el día de mañana sean como yo que salí de la calle y llegué a ser campeón del mundo. Sé lo que es que me chille el estómago del hambre y no poder dormir pensando en qué podía comer y no tener nada. Es más fácil agarrar un fierro y salir a la calle, pero si perdiste, vas adentro y te perdés unos cuantos años. La libertad no tiene precio”, reflexionó en forma de consejo el ex boxeador de 53 años.