Emprendedores de Cholila participaron de una charla técnica sobre financiamiento

Productores y vecinos conocieron nuevas herramientas y líneas de crédito para fortalecer sus emprendimientos locales.

La Municipalidad de Cholila informó que el pasado jueves se realizó en el Salón José de la Cruz Breide una charla técnica de financiamiento, a cargo del equipo del Ministerio de Producción del Gobierno del Chubut. La jornada contó con la participación de vecinas, vecinos, emprendedores y productores de la localidad, interesados en conocer las oportunidades disponibles para potenciar sus proyectos.

Durante el encuentro, se presentaron las distintas líneas de financiamiento vigentes, además de los detalles sobre el Sello Origen Chubut, un reconocimiento que distingue la producción local y promueve la identidad regional. También se explicaron los requisitos para acceder a los programas y se ofrecieron herramientas prácticas para fortalecer el desarrollo productivo de la comunidad.

Desde la Secretaría de Producción Municipal expresaron su agradecimiento a la comunidad por la activa participación, y destacaron la predisposición del equipo técnico provincial, que acercó información y asesoramiento clave para quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos en la región.

“Estos espacios de capacitación y encuentro son fundamentales para seguir impulsando el crecimiento productivo de Cholila y consolidar una economía local más fuerte y sustentable”, remarcaron desde el municipio.