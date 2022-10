Esquel | ”Hasta que no haya una solución de lo que está pasando en Villa Mascardi, no va a haber turismo en Nahuelpán”

Así lo expresó Javier, representante de la Comunidad Nahuelpán.



El integrante de la Comunidad Nahuelpán, Javier Nahuelpán, se refirió al operativo policial luego del corte en las vías que impidió el paso de La Trochita. Además, en Tarde Para Miles, habló sobre el conflicto en Villa Mascardi.

“Paramos el tren, no se dejó salir para Nahuelpán. Todo tiene que ver con la represión en Villa Mascardi que nos tocó muy de cerca y por eso tomamos esta decisión de no dejar pasar el tren. La represión fue un hecho parecido a lo que pasó en Nahuelpán en 1937, cuando desalojaron a 58 familias”, dijo Nahuelpán sobre la medida que se llevó a cabo este miércoles cerca de la estación.

Y agregó: “Prestadores turísticos vinieron a hablar con nosotros y nuestra manifestación es para que se sepa lo que está pasando. No tememos que pase lo mismo que en Villa Mascardi“.

Con respecto a cómo transcurrieron las manifestaciones en Esquel, contó: “No se ha visto problemas con civiles, no se ha generado nada todavía. Acá nos conocemos todos y es otro el vínculo con la comunidad, que está asentada desde antes de Esquel”.

“Hasta que no liberen a la comunidad, no va a haber turismo en Nahuelpán. No sabemos qué va a pasar con La Trochita en El Maitén, pero acá vamos a seguir igual”, concluyó Javier.