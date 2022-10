Esquel | Se encadenó en Tribunales argumentando falta de respuestas de la justicia

El hombre decidió apostarse en el ingreso del edificio encadenado a las barandas por una supuesta estafa que atribuye a su ex esposa.



José Luis Rosel decidió encadenarse en el edificio de Tribunales en reclamo de respuestas de la justicia por lo que señala como una estafa o un robo generado por su ex pareja.

El hombre expresó que es oriundo de Río Cuarto y que estaba casado con una mujer de Esquel. “He tomado la decisión de reclamar de esta manera e iniciar una huelga de hambre por tiempo indeterminado por un robo o una estafa».

Al momento de explicar la situación describió que “Hace 4 años inicié una relación con una mujer de Esquel con quien me casé. Traje más de 120 mil dólares en mercaderia, dos vehículos bastante nuevos, mis muebles e inclusive criptomonedas” señaló el individuo quien se describió como un comerciante exitoso en su ciudad cordobesa.

Luego destacó que «En la casa que compartíamos construí 110 mts más y la equipé como hace uno cuando se casa pensando que es para siempre”.

Pero pasados dos años hubo un cambio en la situación “A dos años de la separación, me dijo que nos íbamos a divorciar pero que no me iba a devolver nada porque sino el padre la desheredaba” señaló.

“Me dejaron sin nada” destacó luego.

Remarcó que hay varias causas en trámite pero no tienen avance y que en este contexto no puede comprar los remedios para varias dolencias de larga data.

Fuente: Eqs Notas