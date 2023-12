Esquel | La gestión de Taccetta unificará el funcionamiento de áreas para bajar gastos

La oficina de Licencias de Conducir, el SEM, Educación Vial y la Gerencia de la Terminal Esquel, estarán a cargo de la actual gerente María José Utges, y funcionarán en la terminal de omnibus.

La gestión Taccetta aplicara la unificación de áreas para bajar el gasto y poder ser más expeditivos para los vecinos que realizan tramites, tal es el caso de la oficina de Licencias de Conducir, el SEM, Educación Vial y la Gerencia de la Terminal Esquel, todas estas áreas estarán a cargo de la actual gerente de la terminal María José Utges quien continuara en el cargo por ofrecimiento del electo intendente, así lo confirmo a FM DEL LAGO, “se sigue en el cargo, a partir de la semana que viene con algunas áreas unificadas, estudiando para cuando arranque ajironarme con los temas que me tocan”, afirmo la funcionaria, consultada por el rol que tendrá en la próxima gestión de gobierno que asumirá el día 8 de diciembre, manifestó “en el caso de la terminal Taccetta pidió continuar mejorar lo diario, por suerte pudimos llevar una administración limpia y prolija que es sumamente importante y ahora con la unificación de otras áreas trataremos agilizar el trámite al vecino para que sea menos engorroso, se suma licencias, educación vial, el SEM y la terminal, ahora voy a tener que estar abocada desde adentro y ser una gran desafío, la idea es que la oficina de Licencias venga al edifico de la terminal, el que no se va a poder trasladar es la oficina del SEM, acá tenemos un lugar amplio para estacionar, esto de que en invierno la gente pueda espera adentro es fantástico, la idea es que no haya espera, que sea todo más rápido, la idea es hacer que cada tramite sea más simple, más rápido, y si surge alguna espera con internet o algo similar haya un lugar cómodo de espera”.

La funcionaria expresó que con los cambios de espacios y la unificación de estas áreas que menciono anteriormente buscan darle más agilidad a los trámites, y garantizo que en el edificio de la terminal hay todos los servicios para cumplir con cada uno de los trámites, “el edifico cuenta con la cafetería, quiosco, cuenta con una fotocopiadora, será más rápido, todo a estará acá adentro, hay una caja de tesorería y están de 7 a 19 horas, mientras que este todo organizado creo que no habría problemas en hacer un horario de tarde también, es una cuestión de ver la demanda que hay, si es viable se podría hacer”.

Por último, Utges confirmó que hubo un accidente de una mujer mayor de 85 años que en las últimas horas falleció, la mujer tuvo un accidente con la puerta de un micro, se golpeó, cayó, se quebró un brazo y anoche falleció, “lo del accidente de la señora lo sabía porque vino la ambulancia y la policía, la ambulancia llegó muy rápido, después lo que sucedió del fallecimiento de la señora no sabía, está todo anotado en el libro de actas de la terminal”, expreso lamentando lo sucedido.