Gobernadores patagónicos impulsan la Emergencia Ígnea en el Congreso

Amplio respaldo político ante incendios que arrasaron 230 mil hectárea.

La declaración de la Emergencia Ígnea solicitada por mandatarios de la Patagonia esta semana, generó un importante acompañamiento de los distintos actores de la política, como así también de cámaras y organizaciones sociales.

El martes, el gobernador chubutense Ignacio «Nacho» Torres encabezó la reunión en la que, junto a sus pares de la región, pidió a los legisladores nacionales declarar la Emergencia Ígnea en el contexto de los incendios que ya arrasaron con más de 230 mil hectáreas de bosque nativo.

La iniciativa tuvo el acompañamiento de los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y del santacruceño Claudio Vidal, quienes se plegaron al mandatario en un pedido conjunto para que el Congreso Nacional trate con urgencia el proyecto de ley.

Apoyo unánime

Distintas cámaras que nuclean a actividades como el comercio y el turismo -las más afectadas por la coyuntura en el ámbito económico- manifestaron su respaldo al posicionamiento de los gobernadores patagónicos, que también recibieron el apoyo de ex presidentes y de un arco político extenso, desde el PRO y la Unión Cívica Radical, hasta el propio peronismo.

Las provincias de Chubut y Río Negro, según consignaron Torres y Weretilneck, ejecutaron más de $7 mil millones en recursos propios, a partir de un operativo que contó con la colaboración de distintas provincias, organismos nacionales como la Agencia Federal de Emergencias, e incluso bomberos que se trasladaron de la Región de Los Lagos, en Chile, hacia territorio chubutense, donde el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas en sus dos principales focos en la cordillera: Puerto Patriada y el Parque Nacional «Los Alerces».

Impacto en el turismo y la economía

Una de las principales entidades vinculadas a la actividad comercial fue la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que a través de un contundente comunicado, llamó a las partes a trabajar en conjunto «para resolver las necesidades que afloran en cada uno de los pueblos, parajes y localidades que viven del turismo y que hoy se encuentran frente a un complejo escenario, donde también se han visto en riesgo las propias poblaciones».

La entidad que nuclea a las PyMes de la Argentina destacó que «desde el primer momento hubo una comunicación permanente

entre las cámaras y las Federaciones Empresarias de la región para monitorear lo que está pasando en la zona, y el impacto económico que ello trae aparejado en su

conjunto», a la vez que celebró «que gobernadores de la Patagonia, intendentes y la dirigencia en general se haya reunido para solicitar la Emergencia Ígnea en todo el

territorio y que, a través de las herramientas provistas por el Congreso de la Nación, se pueda actuar sin dilaciones, ni trámites burocráticos que impidan solucionar los

problemas que se están atravesando de manera crítica por estos momentos».

«Sólo quienes viven en la Patagonia saben el significado que tiene el turismo para darle vida a toda la región, por ello es imprescindible que de inmediato se tomen cartas en el asunto y se incorpore la Emergencia Ígnea dentro de la agenda legislativa», puntualizaron desde la CAME.

Medidas de alivio fiscal

Por otra parte, el el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chubut (CPCE), emitió un comunicado con el acompañamiento de la Camara de Turismo de la Provincia y la Camara de Comercio del Oeste de Chubut, solicitando la declaración de la Emergencia Económica por 180 días para la Comarca Andina, en virtud de la gravedad de los incendios y también exigiendo la adopción de «medidas de alivio fiscal, tales como prórrogas de vencimientos, suspensión de acciones de cobro, planes especiales de regularización y demás instrumentos previstos en la normativa vigente».

Extraordinarias

Ahora, el Congreso deberá resolver el tratamiento de la iniciativa durante el período de sesiones extraordinarias, en un contexto donde se le cuestiona al Gobierno Nacional haber disminuido en un 50% el presupuesto para el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, y donde los mandatarios de la Patagonia, con un fuerte respaldo a lo largo y ancho del país, exigen contar con más recursos y herramientas para combatir el fuego y continuar brindando asistencia a las familias afectadas.