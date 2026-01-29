Gualjaina envió ayuda solidaria a Cholila por los incendios

El municipio aportó agua para acompañar a la comunidad y a los equipos que trabajan en la zona.



En el marco de la compleja situación que atraviesa la localidad de Cholila a raíz de los incendios que afectan al sector del corredor de Los Andes, la Municipalidad de Gualjaina realizó un aporte solidario para acompañar a la comunidad y a quienes trabajan en el lugar.

Por disposición del intendente Marcelo Limarieri, se envió una camioneta cargada con packs de agua, como primer envío de asistencia destinado a colaborar con las tareas que se llevan adelante en la zona.

Desde el municipio destacaron que se trata de un gesto de acompañamiento y solidaridad ante una situación por demás preocupante, en la que Cholila debe afrontar un escenario complejo producto de los incendios que afectan a la región.