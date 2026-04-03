Gustavo Sastre denunció maniobras mafiosas en su contra

El intendente reveló pedidos de dinero, denunció amenazas y apuntó a una operación política tras el ataque a su hermano.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, habló tras la detención de un hombre en las últimas horas y denunció una trama de extorsiones, operaciones políticas y amenazas que según afirmó viene sufriendo desde el año pasado.

En ese contexto, el jefe comunal aseguró que la causa no es reciente ni aislada, sino el resultado de una investigación que él mismo impulsó y que derivó en los procedimientos judiciales que se conocieron en los últimos días.

“No es de hace tres días”

“Quiero que sepan que esto no es de hace tres días ni es una cuestión individual. Esto es una denuncia y un trabajo que yo vengo llevando adelante y soportando extorsiones desde el año pasado”, afirmó.

Según explicó, decidió mantener el tema en reserva para permitir que la Justicia avanzara sin interferencias.

Extorsiones y pedido de dinero

El intendente reveló que uno de los involucrados llegó a exigirle dinero a cambio de no avanzar con maniobras en su contra.

“Hubo pedidos de alrededor de cien mil dólares en dos oportunidades”, sostuvo, al tiempo que aseguró que nunca accedió a ningún tipo de presión.

Uno de los puntos más graves de la denuncia está vinculado al episodio que tuvo como víctima a su hermano, el exvicegobernador Ricardo Sastre.

“El viernes por la noche fueron a actuar contra mi hermano, que no tiene absolutamente nada que ver”, señaló, y consideró que el ataque estuvo vinculado a una operación política.

En esa línea, sostuvo que el nombre de Ricardo Sastre comenzó a instalarse como posible candidato y que, a partir de ese momento, se intensificaron las maniobras en su contra.

Empresarios, un ex policía y “mafiosos”

Sastre apuntó directamente contra distintos sectores a los que vinculó con la causa: Empresarios locales, un ex integrante de la Policía Federal y operadores políticos.

“Hay personajes nefastos, mafiosos enquistados en distintos ámbitos”, afirmó, aunque aclaró que no generaliza sobre las fuerzas de seguridad.

Fake news y operaciones

El intendente también denunció una campaña de desprestigio en su contra a través de redes sociales. Según indicó, se difundieron audios falsos, documentos apócrifos y publicaciones que buscaban involucrarlo en causas inexistentes.

“Han inventado un archivo similar a una denuncia penal que no existe y difundieron contenidos para difamar de una manera aberrante”, expresó. Además, confirmó que contrató peritos informáticos para rastrear el origen de esas publicaciones.

“No les tengo miedo”

En un tono firme, Sastre aseguró que no cederá ante las presiones y que continuará denunciando estas situaciones. “No les tengo miedo y no me van a apretar ni a asustar con ninguna causa”, remarcó.

También afirmó que combatirá este tipo de prácticas mientras continúe al frente del municipio. “La mafia y estos personajes están en la vereda de enfrente”, sostuvo, y agregó que no permitirá que tengan lugar en Puerto Madryn.

Las declaraciones del intendente se dan luego de la detención de un hombre en la ciudad, en el marco de una causa que también incluyó allanamientos y medidas judiciales vinculadas a una presunta red de extorsión y operaciones.

El caso tomó mayor relevancia tras el ataque sufrido por Ricardo Sastre, que motivó una investigación en curso por parte de la Justicia.