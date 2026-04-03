Ricardo Sastre habló tras ser amenazado con un arma y apuntó a una trama de extorsiones

El exvicegobernador vinculó el caso a prácticas mafiosas y aseguró que buscará que la Justicia avance hasta el final.

El exvicegobernador de Chubut y exintendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, se expresó públicamente luego de ser víctima de amenazas de muerte con un arma de fuego el sábado por la tarde en su lugar de trabajo, en un hecho que derivó en la detención de Federico “Pitranca” Caminoa.

A través de un comunicado, Sastre calificó el episodio como un hecho grave que no puede ser minimizado. “Me tocó vivir una situación que no debería pasarle a absolutamente nadie”, manifestó, al tiempo que remarcó que se trata de un límite que “como sociedad no podemos naturalizar”.

El dirigente vinculó lo ocurrido con “prácticas mafiosas” orientadas a intimidar y condicionar, y aseguró que mantendrá una postura firme frente a este tipo de situaciones. “No tengo miedo, pero tampoco voy a mirar para otro lado”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que avanzará hasta las últimas consecuencias para que el caso sea investigado con seriedad y se haga justicia. Además, indicó que la causa se enmarca en un proceso más amplio que lleva tiempo, donde se analizan presuntos vínculos entre páginas de Facebook, amenazas y extorsiones que, según señaló, se vienen registrando desde hace meses.

Sastre también cuestionó la circulación de información falsa en torno al caso y sostuvo que “no se puede permitir que se ensucie la verdad a través de fake news”. “La sociedad merece claridad y responsabilidad”, agregó.

Finalmente, reafirmó su postura en favor del diálogo y las vías institucionales como herramientas para resolver conflictos, al sostener que “la violencia no tiene lugar en la convivencia democrática”.