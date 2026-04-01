Incendio en Ruta 40: una camioneta sufrió destrucción total cerca de Esquel

Una camioneta, propiedad de un bombero de Epuyén, sufrió destrucción total. El conductor y su acompañante resultaron ilesos en el siniestro.

Un grave siniestro vehicular se registró este miércoles alrededor de las 8:40 de la mañana sobre la Ruta Nacional 40, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Esquel, en la zona de la estancia El Centinela. El incidente tuvo como protagonista a una camioneta Honda CRV que, por causas que se intentan establecer, fue consumida íntegramente por las llamas en plena calzada.

El vehículo era conducido por un hombre que se desempeña como bombero voluntario en la localidad de Epuyén, quien circulaba en dirección a Esquel al momento del hecho. Según los reportes policiales, el fuego se habría originado por un desperfecto mecánico en el sector del motor. A pesar de los conocimientos profesionales del propietario y de su intento por sofocar el foco ígneo con un matafuego, la propagación fue inmediata y fuera de control.

Al lugar arribó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Esquel para realizar las tareas de extinción y enfriamiento, aunque para entonces el incendio ya era generalizado y las pérdidas materiales resultaron totales. El rodado quedó reducido a chatarra sobre la banquina, afectando parcialmente la visibilidad en la zona debido a la intensa columna de humo.

En cuanto a los ocupantes, tanto el conductor como su acompañante lograron descender del habitáculo por sus propios medios antes de que el fuego se extendiera, resultando ambos ilesos. En el sitio del siniestro trabajó personal de la Comisaría Primera de Esquel y efectivos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes coordinaron el tránsito para evitar mayores complicaciones durante el operativo de emergencia.