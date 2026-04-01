Milei y Caputo en alerta: a cuánto apunta la inflación de marzo

Alimentos, combustibles y tarifas son los principales impulsores del indicador.

La inflación de marzo apunta otra vez a la zona de 3%, sin mostrar la desaceleración pretendida por el Gobierno nacional.

De esta forma, el primer trimestre cierra con un aumento del costo de vida cercano a 9%, cuando el presupuesto nacional marca que para todo el año debía ser de 10%.

Los informes privados son coincidentes en un alza de los precios a partir de lo que sucedió con alimentos, combustibles y tarifas.

El dato oficial del INDEC se dará a conocer el martes 14 de abril, según verificó Agencia Noticias Argentinas.

Para la consultora Libertad y Progreso marzo cerró con 2,9%, lo que lleva al trimestre a un alza de 8,9%, mientras que la interanual es de 31,9%.

“De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el pass-through de combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte”, advirtió Julián Neufeld, economista de la Fundación.

Para Analytica el mes pasado terminó con una inflación 3%, con alimentos en 0,3% en la última semana del mes, igual que la estimación de Eco Go.

Por su parte, Econoviews calculó que la suba de precios de marzo alcanzó a 3,4%.

Fuente: Agencia NA