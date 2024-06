Incidentes en el Congreso: prendieron fuego el auto de Cadena 3

En medio de los enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, dieron vuelta un auto y lo prendieron fuego.

Manifestantes de izquierda y movimientos sociales retomaron los enfrentamientos con efectivos de fuerzas federales en el Congreso y dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 para posteriormente prenderlo fuego.

Los incidentes retornaron con los manifestantes lanzando piedras a los uniformados y estos respondiendo con gases y chorros de agua, mientras que instantes después se produjo la quema del auto del medio Cadena 3.

De esa situación se hizo eco el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales: «Tiran piedras a las fuerzas de seguridad. Pocas cosas son tan antidemocráticas como la izquierda argentina», escribió el funcionario.

as lágrimas del periodista al que le quemaron el móvil:

Orlando Morales, cronista del medio cordobés relató que fue atacado cuando intentaba correr el auto del lugar. «Estoy muy angustiado», comenzó diciendo y describió lo sufrido: «El auto estaba parado allá, donde está el camión hidrante. Lo fui a retirar porque estaba solo el auto ahí. Cuando me subo al auto, quiero abrir la puerta del auto, vinieron de atrás, me tiraron al piso».

Fue en ese momento que los violentos lo empujaron y avanzaron sobre el coche: «Estaba por entrar al auto, me tiraron para atrás, me voy para atrás y empezaron a mover el auto y lo dieron vuelta. Y tiraron un cartón encendido adentro del auto, y yo lo quería sacar y no me dejaban llegar. Y después empezó a arder y la verdad que estoy muy angustiado», expresó.

«Tengo dos hijos y yo no quiero un país como este para ellos. Hoy me tocó a mí. El móvil se va a recuperar pero no puede haber gente tan malvada. Tan mala», dijo conmovido.

«Vos podés pensar de una forma, yo de otra. Hay que hablar, dialogar pero no de esta forma. Esto hace mucho mal, yo no quiero un país así para mis hijos, quiero un país en paz, libre. Que piense lo que piense pero con respeto, no como estos tipos», agregó.

«Estando yo ahí, que me saquen, que me den vuelta el móvil, que me lo quemen… Desde el 92 que estoy en Buenos Aires, del 92 que estoy en la calle. He cubierto de todo, nunca me pasó esto. Me pasó a mí, le podría haber pasado a cualquiera», concluyó