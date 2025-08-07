La industria automotriz registró una caída en producción y exportaciones

La actividad en el sector evidenció un freno, según indicó ADEFA.



Mientras el mercado local mostró señales de recuperación a través de los patentamientos, la actividad industrial automotriz tuvo en julio un freno tanto en producción como en exportaciones, según el último informe difundido por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).

Durante el séptimo mes del año, las terminales radicadas en el país fabricaron 37.112 vehículos, lo que representa una baja del 13,4% respecto de junio y una caída interanual del 16,5%. Sin embargo, el acumulado enero-julio mantiene un signo positivo: en lo que va del 2025 ya se produjeron 287.590 unidades, un 10,1% más que en igual período del año anterior, publicó Ámbito.

Caída en producción y exportaciones

En el frente externo, la actividad también mostró retrocesos. En julio se exportaron 18.225 vehículos, un 19,9% menos que el mes anterior y una baja del 35,7% en comparación con julio de 2024. Así, en los primeros siete meses del año, las exportaciones alcanzaron 147.879 unidades, lo que representa una merma del 4,7% interanual.

Las ventas mayoristas (es decir, las unidades enviadas por las fábricas a las concesionarias) también reflejaron una baja: en julio se entregaron 50.186 unidades, lo que equivale a una caída del 16,1% respecto de junio, aunque con un notable aumento del 51,9% en la comparación interanual. En total, entre enero y julio se comercializaron 349.187 unidades, marcando un crecimiento del 79% frente a las 195.029 vendidas en igual período de 2024.

En contraste, el mercado de patentamientos mostró un fuerte repunte. Según datos de ACARA, en julio se inscribieron 62.123 vehículos, un incremento del 17,8% respecto a junio y del 44% interanual, el mejor resultado mensual desde 2018.