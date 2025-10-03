Los detalles de la denuncia de Grabois a Espert por vínculos con el narco Fred Machado

En un video, el referente de Patria Grande sostuvo: “Espert y Fred Machado son parte de la misma banda; no se trató de un aporte aislado”.

En este video, todos los detalles de la denuncia que presentamos para que se investigue a José Luis Espert. Está probado que recibió al menos 200.000 dólares de la banda narco de Fred Machado, condenada por la Justicia de Texas, Estados Unidos. pic.twitter.com/dLUmOTpCYR — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 29, 2025



El candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, formalizó una denuncia penal contra el legislador de La Libertad Avanza, José Luis Espert, acusándolo de vínculos directos con Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido y requerido por la Justicia de Estados Unidos en causas de narcotráfico y lavado.

La presentación, que recayó en el juzgado federal de Lino Mirabelli, sostiene que en febrero de 2020 Espert habría recibido un aporte de 200 mil dólares de Machado, suma registrada en documentos contables de la organización criminal que hoy son parte de la causa judicial en Texas.

Grabois aportó además información periodística y registros que muestran la supuesta asistencia logística de Machado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo el préstamo de un avión y de un vehículo blindado. Según el dirigente, la relación trascendió lo electoral y derivó en un “sociedad de hecho” con el empresario narco.

La denuncia también apunta a la abrupta evolución patrimonial del diputado libertario, que en apenas dos años pasó de declarar 29 a 261 millones de pesos, un incremento que Grabois calificó como “inexplicable y desproporcionado”.

En un video difundido en sus redes sociales, el referente de Patria Grande sostuvo: “Espert y Fred Machado son parte de la misma banda. No fue un aporte aislado: se trata de un esquema de lavado de dinero narco con ramificaciones políticas y judiciales en Argentina”.

Por su parte Espert habló en A24, donde el periodista Pablo Rossi le preguntó si recibió 200.000 dólares del empresario «Fred» Machado, quien cumple prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa que tramita en la Justicia de Estados Unidos donde se lo vincula con el narcotráfico.

«Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos… pero por favor, ¿de qué estamos hablando?», comenzó a ensayar su respuesta Espert. «De esto yo no le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña», añadió, al tiempo que subrayó que el dirigente social «fue a la Justicia con esto, vamos a ir a la Justicia con esto».