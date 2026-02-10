Brasil alerta por riesgos de inyecciones para adelgazar

Anvisa advirtió por casos de pancreatitis vinculados al uso indebido de fármacos GLP-1.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) emitió una alerta para advertir sobre el riesgo de pancreatitis aguda asociado al uso indebido de medicamentos agonistas del receptor GLP-1, conocidos popularmente como «inyecciones para adelgazar».

La medida busca que estos remedios farmacéuticos se utilicen bajo prescripción y seguimiento médico. Actualmente existen al menos seis casos fatales de pancreatitis en Brasil, los cuales se encuentran bajo investigación, según informó Xinhua.

«El uso indiscriminado y fuera de las indicaciones autorizadas, especialmente para el adelgazamiento sin necesidad clínica, eleva significativamente el riesgo de efectos adversos y dificulta el diagnóstico precoz de complicaciones graves, como la pancreatitis aguda», señaló el ente regulador en un comunicado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

Además, explicaron que, si bien el riesgo de pancreatitis ya figura en los prospectos autorizados en Brasil para sustancias como dulaglutida, liraglutida, semaglutida y tirzepatida, el aumento de notificaciones en el escenario nacional e internacional exige reforzar las orientaciones de seguridad. Según la agencia, estos cuadros pueden incluir formas necrotizantes y potencialmente fatales.

Asimismo, la Anvisa aclaró que cuando se utilizan de acuerdo con las indicaciones y modos de uso aprobados, los beneficios terapéuticos de estos medicamentos continúan superando los efectos adversos.