Sastre respaldó a Béliz y cuestionó al peronismo de Madryn

En declaraciones radiales, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, confirmó su respaldo al espacio encabezado por Alfredo Béliz y Tatiana Goic para las elecciones generales de octubre. «Así se ha hecho desde el primer día», afirmó, y dejó en claro su distanciamiento del Gobierno Nacional y del sector del justicialismo que en la ciudad volvió a quedar en evidencia como minoritario.

Al analizar los resultados de las internas del PJ, Sastre fue categórico: “En Madryn se marcó la diferencia más contundente de toda la provincia. Fue un resultado abrumador”. En la ciudad portuaria, Dante Bowen duplicó en votos a Juan Pablo Luque, y para el jefe comunal, el mensaje de las urnas fue claro: “Esto pasa por la cara de los representantes locales. Carlos Eliceche, Nancy González, José Grazzini… vienen de derrota tras derrota. Pareciera que tienen que seguir golpeándose la cabeza contra la pared para entender que la gente ya les dijo que no”.

Sastre también se refirió a su decisión de no acompañar las políticas del oficialismo nacional. “Desde el primer día mostré que el Gobierno Nacional no me representa en absoluto. Nos abandonaron. Nos bajaron obras licitadas, dejaron de atendernos. Es muy difícil trabajar así”, expresó.

En cuanto a la participación juvenil en la política, destacó que desde el municipio se viene impulsando un proyecto para habilitar el voto de jóvenes entre 16 y 18 años. Sastre aseguró que este trabajo, en conjunto con el doctor Alejandro Dulio, fue reconocido incluso por autoridades electorales nacionales: “Nos felicitaron por la propuesta y por estar avanzando en un código electoral propio que articula con el gobierno provincial”.