La UCR de Chubut ratificó su apoyo a Torres

Intendentes y legisladores de la provincia firmaron un documento en apoyo a la gestión provincial.

En un escenario de reconfiguración política dentro de la Legislatura provincial, la Unión Cívica Radical (UCR) de Chubut emitió un fuerte posicionamiento oficial. El partido no solo reafirmó su apoyo incondicional a la gestión del gobernador Ignacio Torres, sino que lanzó duras críticas contra los diputados que decidieron fracturar el bloque oficialista, acusándolos de apartarse del compromiso asumido con la ciudadanía en diciembre de 2023.

El documento, que cuenta con el respaldo de los principales intendentes y dirigentes territoriales, advierte que el actual esquema de gobierno es fruto de un acuerdo programático validado por las urnas. En ese sentido, el radicalismo fue tajante: no permitirán que «intereses mezquinos, ya sean políticos o corporativos», desvíen el rumbo de una gestión que consideran transformadora.

Respecto a la ruptura de la bancada oficialista, el comunicado expresa un repudio explícito, rechazando por «falsos» los argumentos utilizados para justificar la división. Según el texto, esta maniobra «traiciona el acuerdo celebrado para llegar a gobernar la provincia y los municipios», alejándose de la disciplina partidaria y del mandato de los votantes.

Balance de gestión: Logros y transparencia

Para fundamentar su respaldo, el radicalismo enumeró los hitos alcanzados en estos dos años de administración:

Educación: La recuperación efectiva del ciclo lectivo con clases presenciales continuas.

Desendeudamiento: La resolución de la deuda con Nación contraída en condiciones «escandalosas» por gestiones previas.

Obra Pública: La ejecución de infraestructura postergada y la decisión inédita de provincializar el arreglo de rutas nacionales deterioradas.

Institucionalidad: Destacaron que la actual Legislatura es la más activa de las últimas décadas, logrando aprobar leyes que eran «deudas de la democracia» mediante sistemas de consulta abierta.

Unidad territorial

La firma del documento por parte de referentes de todos los puntos de la provincia busca enviar una señal de fortaleza interna y gobernabilidad. El radicalismo ratificó que su prioridad seguirá siendo el interés general y el cumplimiento estricto del programa de gobierno votado por los chubutenses, cerrando cualquier margen de duda sobre su lealtad a la coalición gobernante.