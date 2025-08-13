Seros trabaja en la mejora de procesos de Auditoría Médica

El ISSyS llevó adelante en Trelew una jornada institucional de trabajo en la que se abordaron ejes estratégicos para una estructura más moderna y ágil.

Con la participación del Directorio en pleno, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) llevó adelante una jornada institucional de trabajo junto a sus Delegaciones, centrada en la evaluación y mejora de los procesos de Auditoría Médica.

El encuentro se realizó en la Delegación Trelew y contó con la presencia del presidente del Instituto, Pablo Macadam, y de los vocales del Directorio, Martín Pérez; Rosa Contreras; y Guillermo Quiroga, quienes participaron activamente de toda la jornada. Su acompañamiento reafirma el compromiso de conducción institucional para fortalecer los vínculos con el territorio y avanzar en la mejora de los servicios brindados a los afiliados del sistema.

Ejes estratégicos

Durante la jornada de trabajo se abordaron múltiples ejes estratégicos vinculados al funcionamiento actual de la Auditoría Médica y su proyección hacia una estructura más moderna, ágil y coordinada. Se presentó un diagnóstico detallado del sistema vigente, incluyendo fortalezas y debilidades operativas, así como también un relevamiento de los procesos de atención al afiliado, con especial foco en la experiencia de los usuarios.

En este sentido, se destacó la necesidad de consolidar un modelo de auditoría centrado en el afiliado, que combine criterios técnicos con una mirada humanizada, accesible y cercana a las necesidades reales de quienes integran el sistema.

Uno de los puntos centrales fue el análisis cuantitativo y cualitativo de la Auditoría Externa en medicamentos de alto costo, destacándose la importancia de garantizar el acceso a tratamientos de alto impacto clínico con criterios de transparencia y eficiencia.

Asimismo, el gerente general, Sergio Jaime, expuso una propuesta de nueva estructura organizativa para la Auditoría Médica que busca mejorar la articulación con las Delegaciones y fortalecer los mecanismos de control y evaluación. En esa línea, también se presentó el nuevo sistema CRM para la gestión de afiliados, que permitirá un seguimiento más personalizado y ordenado de los casos.

La jornada cerró con un espacio de trabajo participativo, donde las Delegaciones expusieron las principales problemáticas que enfrentan en territorio, y acercaron propuestas de mejora concretas para implementar de forma articulada.

Al respecto, el presidente del Instituto, Pablo Macadam, expresó que “estamos convencidos de que fortalecer los procesos de auditoría médica es clave para mejorar la calidad de las prestaciones y el acompañamiento que brindamos a nuestras afiliadas y afiliados”.

“Esta instancia de encuentro con las Delegaciones nos permite construir soluciones desde el territorio, con una mirada integral y consensuada”, enfatizó el funcionario.

Este tipo de encuentros consolidan una política de gestión basada en el trabajo conjunto, la cercanía con las realidades locales y la mejora continua del sistema de salud y seguridad social del ISSyS.