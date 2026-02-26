Luego de 111 años, cerró una importante fábrica textil

La empresa Alal alegó que no puede competir con la apertura de importaciones de China y otros países, ni con el contrabando de ropa en el país.

El contexto de cierre de fábricas históricas golpea duro a la industria nacional. La conocida empresa textil Alal SAFICI cerró la fábrica para siempre y dejó sin trabajo a 260 empleados luego de atravesar “el momento más complejo de la historia textil”.

La razón por la cual cerró la fábrica con sede en Villa Ángela, Chaco y en Goya, Corrientes, se debió a la “apertura indiscriminada de importaciones y contrabando de productos textiles”, explicó el dueño de la empresa Luis Alal.

Estos dos factore hacen que la “industria argentina no pueda competir” dentro de un “contexto económico adverso”, según dijo Alal a Agroperfiles, quien además habló de la caída del poder adquisitivo de los consumidores argentinos.

Entre otros motivos que llevaron al cierre de la textil se encuentra los elevados costos financieros, laborales y energéticos, sumado a la elevada carga impositiva y el atraso cambiario.

Sobre los reclamos de la fábrica textil que tenía 111 años de trabajo se sumó la aparente falta de control de importaciones, que luego afectó el flujo financiero de la compañía, que se agravó por un “profundo deterioro de la cadena de comercialización y cobranzas del sector”, indicaron.

A pesar de haber realizado producciones de telas con mayor valor agregado y de mayor calidad, que permitió la exportación de estos productos, desde la empresa se lamentaron no haber podido revertir el escenario de cierre.

Según denunció el referente del Partido Justicialista de Goya Lisandro Paleari, la empresa “sólo quiere pagar el 50% de la indemnización”, en medio de los cambios que van regir luego de la reforma laboral.

“Son más de 200 familias que de un día para el otro se quedan sin ingresos fijos, justo cuando se viene el inicio de clases y hay que cubrir gastos básicos” de febrero y marzo, protestó Paleari.

Más allá de que hubo movilizaciones por parte de las familias afectadas tras el cierre de Alal, el dirigente peronista aseguró que aún “no hubo ninguna respuesta ni de la empresa ni del gobierno municipal, provincial, o nacional”.

Hace unos días, el Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes y la Municipalidad de Goya realizaron una entrega de asistencia alimentaria para los 260 trabajadores despedidos de Alal.

Por su parte, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio provincial realiza un seguimiento del caso y buscan alternativas para “destrabar el reclamo de los trabajadores”, quienes exigen el pago total de la indemnización por los años de trabajo.