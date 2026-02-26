Reorganizan la atención en el hospital de El Maitén

El Hospital Sub Zonal informó nuevos horarios y lugares para procedimientos programados y busca optimizar la atención.

Desde el Hospital Sub Zonal El Maitén comunicaron a la comunidad que los procedimientos programados que habitualmente se realizaban por guardia ahora se llevarán a cabo en horarios y espacios específicos, con el objetivo de optimizar la atención y mejorar la calidad del servicio.

Entre las prácticas alcanzadas por la reorganización se encuentran los controles de presión arterial, inyectables mensuales, curaciones, extracción de puntos y otros procedimientos ambulatorios. La medida apunta a ordenar la demanda y garantizar una mejor respuesta sanitaria.

De lunes a viernes, los procedimientos se realizarán de 8 a 13 horas en los Centros de Salud Agua Potable, BACH y CIC; mientras que de 14 a 20 horas se atenderá en el hospital. Los sábados, domingos y feriados se mantendrán los mismos horarios en el nosocomio local. Desde la institución agradecieron la comprensión y colaboración de la comunidad ante esta nueva modalidad de atención.