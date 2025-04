Macri apuntó a los ex PRO que se fueron con Javier Milei

El ex presidente se mostró con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro. Su estrategia para la provincia es tensionar y luego negociar con LLA con más fortaleza.



En medio de las conversaciones en torno a un armado electoral común en la provincia de Buenos Aires para enfrentar al peronismo, el presidente del PRO, Mauricio Macri, salió a marcar la cancha con mucha fuerza al señalar con el dedo a los dirigentes que pertenecían hasta hace poco a su partido y que fueron “comprados” por La Libertad Avanza.

En una recorrida por Mar del Plata, el ex presidente posó en una foto con el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y con el intendente local, Guillermo Montenegro, quienes venían coqueteando con la idea de cerrar una alianza temprana con los libertarios en la provincia.

«Los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores», sacó pecho Macri, dando a entender que la pretensión de La Libertad Avanza de absorber por goteo a dirigentes del PRO para esquivar un acuerdo integral de cúpulas no va a ser posible.

«Cristian Ritondo está conversando con sectores de La Libertad Avanza. Pero todo será con límites claros», advirtió.

Para el ex presidente «no todo vale» y el PRO debe hacer valer en ese acuerdo «los valores, la historia y los equipos» del partido.

«Al Presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos. Después está el para qué: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y por último los nombres», siguió.

Se trata, en definitiva, de una estrategia calculada del ex mandatario para subirse el precio, tensionar, para llegar a esa negociación por las listas en condiciones de mayor fortaleza, luego de que la semana pasada se especulara con un desplazamiento del fundador del PRO de la mesa de toma de decisiones en territorio bonaerense.

Ciertamente, Ritondo, Montenegro y Diego Santilli se habían cortado solos, desairando a Macri, en una reunión de alto nivel que tuvo lugar días atrás en la Casa Rosada junto a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y los armadores libertarios Sebastián Pareja y Lule Menem.

Luego del cónclave de este miércoles por la mañana en la sede nacional del PRO con intendentes, legisladores y dirigentes de esa fuerza de centroderecha, donde muchos de los asistentes plantearon sus dudas respecto a la estrategia de dejarse diluir en un frente electoral liderado por La Libertad Avanza, Ritondo y Montenegro recalcularon sus pasos.

Para dar una señal de equilibrio, este miércoles ambos dirigentes rodearon a Macri en su recorrida por la quinta sección electoral y le devolvieron al ex presidente poder de fuego en la negociación de una hipotética alianza en provincia de Buenos Aires.

«Cuando el Gobierno sienta en la mesa a alguien como Karina Milei o el propio Presidente, demuestra la voluntad del Gobierno de tener una alianza en la Provincia de Buenos Aires. Cuando sus principales figuras ratifican con la presencia en estas reuniones, habla de la importancia que ellos le dan a poder trabajar juntos en la Provincia de Buenos Aires», puntualizó Ritondo.

«Venimos charlando, hay tiempo, la alianza falta meses para que se presente. Ahora es un trabajo más de distrito por distrito, de cuidar la gobernabilidad de nuestros intendentes, de ampliar, y de entender que en la provincia de Buenos Aires debe haber un frente común para ganarle al peronismo, que ha demostrado que más allá de su pelea va a ir en forma unificada», comentó.

A diferencia de Ritondo, que busca hacer equilibrio, Santilli está mucho más volcado a una integración total con La Libertad Avanza, aunque eso signifique ser furgón de cola en un acuerdo desigual.

El diputado nacional y el ex precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio está lejos de la postura desafiante que Macri exhibe y no quiere hacer ningún gesto que Karina Milei pueda interpretar como una mojada de oreja a su autoridad.

Santilli también estuvo presente en la reunión en la sede que tiene el PRO en San Telmo, sobre la calle Balcarce 412, pero después no se sumó a la gira de Macri por Balcarce, Tandil y Mar del Plata.

Fue en esta última ciudad costera donde el ex presidente pronunció la lapidaria frase que resonó con malestar en el bullrichismo, al sostener que “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados” por La Libertad Avanza.

Se refería, entre otros, al intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien le respondió a Macri con dureza: “Si algo no tengo es precio”.

“Nuestros valores con Patricia (Bullrich) son claros: apoyar el cambio que votaron los argentinos y no caer en especulaciones partidarias”, indicó.

En tanto, Valenzuela justificó su alejamiento del PRO y su incorporación al elenco libertario al señalar que “la sociedad pidió un cambio” y que “no se puede vivir atado a estructuras políticas que priorizan internas antes que la gobernabilidad”.

