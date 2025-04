“Inhibido, embargado”: L-Gante le debe más de $25 millones a su ex abogada

Sabrina Cipolla relató el conflicto con el músico y sostuvo que notificó al ARCA por inconsistencias en la figura pública del cantante.



Según el relato del entorno cercano a L-Gante, el cantante de cumbia RKT transita un difícil momento de salud y emocional. Su abogada Sabrina Cipolla sostuvo que el músico tiene una deuda de $25 millones con ella desde 2022 y que se encuentra “inhibido y embargado”.

La letrada sostuvo: “Lo demandé porque lo representé a Elián en el juicio que le inició Tamara Baez -su ex mujer y madre de su hija- en 2022 por alimentos. En ese expediente hicimos un acuerdo al respecto, además del cuidado personal y el régimen de comunicación”.

“Cuando me rendían los honorarios para los aportes, lo pongo en conocimiento a Elian e hizo caso omiso, no me contestó. Lo tuve que notificar y ahora le inicié una demanda ejecutiva. En este momento se encuentra inhibido y embargado”, continuó Sabrina Cipolla.

Además, la letrada resaltó que Valenzuela “no tiene bienes e inmuebles a su nombre, solamente tres autos”, al tiempo que añadió molesta: “El estilo de vida que muestra en las redes sociales, no coincide y esto lo puse de manifiesto en el expediente pidiendo la intervención de ARCA”.

Al respecto, Cipolla apuntó: “Él se muestra con dos kilos de oro en su cuerpo, los viajes a Europa, que puede ser mentira o no y ostenta marcas de lujo”.

“Al día de hoy, sin la regulación de honorarios por la ejecución que le estoy iniciando, me debe aproximadamente $25 millones. Mandé oficios a todos lados y nadie contestaba. Pedí un informe al banco central y estoy esperando embargarle las cuentas”, concluyó.

