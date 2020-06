Madryn | La Uocra aún espera por los diez mil metros de cordón cuneta

Desde el gremio de la construcción no ocultaron su preocupación por la demora que se está produciendo en el inicio de la obra de diez mil metros lineales de cordón cuneta que se iban a construir en la ciudad tras la firma del acuerdo entre el gobierno provincial y el municipio, con el fin de paliar la difícil situación que asan los trabajadores del sector.

“Hace tres semanas ya que se firmó el acuerdo, nosotros preguntamos a Lucía Taylor (Secretaria de Obras Públicas del municipio) y nos dijo que ellos ya elevaron la documentación a provincia” destacó Javier Moya, secretario de Organización de la Uocra.

El referente del gremio de la construcción indicó que “todavía no arreglaron con las empresas, no hicieron las contrataciones, el tiempo pasa y tenemos a muchos compañeros sin trabajo” resaltó.

Moya dijo que “iban a hacer contrataciones directas, en diez pequeñas obras para agilizar todo, pero no hay agilidad, ya que pasaron tres semanas” agregó con malestar.

Según nos dijeron “se van a emplear cien trabajadores en cada ciudad, en Madryn, Trelew y Rawson” algo que contrasta con el dato que agregó, “en nuestra ciudad nosotros tenemos a 900 desempleados, hace tres semanas asistimos a trabajadores con 520 cajas de comida y no podemos seguir haciéndolo porque tuvimos que cerrar por la pandemia”.

Así las cosas, esperan que haya definiciones pronto debido a la difícil situación que se vive en el sector.

Fuente: El Chubut