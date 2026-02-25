Maratea lanzó una amenaza contra Fernanda Iglesias y ella lo llevó a la Justicia

El conflicto se originó a causa de una colecta que realizó el influencer.

Santiago Maratea volvió a quedar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que, visiblemente alterado, reaccionó a nuevas acusaciones por parte de Fernanda Iglesias sobre el manejo de una colecta solidaria, en el que lo habría acusado de no realizar las acciones prometidas y de quedarse con parte del dinero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el influencer lanzó una frase que encendió aún más el escándalo: “A estas minas las haría mierda”.

El episodio se dio luego de que usuarios en redes sociales volvieran a cuestionar la transparencia de una colecta destinada a un hogar de rescate de animales. Entre quienes plantearon dudas públicas se encuentra Fernanda Iglesias, quien ya había señalado presuntas irregularidades e incluso llevó el tema a la Justicia.

El fragmento del video se viralizó rápidamente y el apodo “Santi Manotea” volvió a convertirse en tendencia, en alusión a críticas históricas que apuntan a una supuesta falta de claridad en algunas de sus campañas solidarias.

Maratea hizo referencia en ese video a periodistas como Iglesias, quien lo acusó de haberse quedado con parte del dinero de una colecta. En este contexto, la periodista confirmó que inició acciones legales contra el influencer, ya que comenzaron a sumarse posteos de odio dirigidos hacia ella y su hijo.

Según aseguró, esos mensajes provendrían de personas vinculadas al fandom de Maratea y, en algunos casos, incluyeron amenazas hacia su hijo, por lo que decidió avanzar judicialmente.

Por otro lado, el conflicto sumó un nuevo capítulo cuando Tomás Dente cuestionó públicamente la decisión de Iglesias de llevar el tema a tribunales. En su programa Entrometidos en la tele, el conductor expresó su desacuerdo con la judicialización del cruce mediático.

“Chicos, la Justicia está para otra cosa, no para estas estupideces. Se dirimen cosas graves en los tribunales, no estamos para esto”, afirmó Dente.

Asimismo, el conductor advirtió que este tipo de demandas por injurias pueden derivar en un entramado de contrademandas innecesarias y saturar el sistema judicial.

Además, cuestionó el rol que adoptó su colega en el conflicto: “Fernanda, ya tuviste el cara a cara con él. ¿Desde qué lugar te ponés en esa situación de fiscal intentando controlar los gastos de Maratea si la gente sigue confiando en él? Me parece que es una cocarda que no te corresponde, esa cosa de ‘justiciera’”, sostuvo.

Dente consideró que el ámbito adecuado para este tipo de disputas es el mediático y no el judicial: “Si tenés las pruebas, los invitás al programa, les hacés un vivo por Instagram o los llevás a la radio. Tenés un montón de plataformas para darle visibilidad, pero con esto de la Justicia déjense de hinchar”.

También remarcó que, si el influencer ya respondió públicamente a las acusaciones en redes sociales, el intercambio debería cerrarse en ese plano.

Lejos de quedarse en silencio, Fernanda Iglesias respondió a las declaraciones de Dente: “La Justicia es para todos, no para lo que a ustedes les gusta”.__IP__

Finalmente, le pidió que exhibiera su demanda antes de opinar: “Mostrame mi demanda, estás hablando al pedo como siempre”, lanzó, redoblando la tensión pública.