Tom Hanks presenta el documental más ambicioso sobre la Segunda Guerra Mundial

Tendrá 20 episodios con material de archivo real, registros inéditos y los historiadores más respetados.

Salvando al Soldado Ryan, Band of Brothers, El Pacífico. Pocos nombres en la historia del cine y la televisión están tan ligados a la Segunda Guerra Mundial como el de Tom Hanks. Pero lo que llega el próximo lunes 25 de mayo a HISTORY no es una película ni una serie de ficción. Es algo diferente: 20 episodios construidos con material de archivo real, gran parte nunca visto públicamente, que prometen mostrar la guerra como nunca antes se había mostrado.

Diez años de trabajo, imágenes que nadie había visto

Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks es el resultado de más de una década de producción. Sin recreaciones de ficción, sin actores representando batallas: solo imágenes reales, restauradas, recuperadas de archivos de todo el mundo, combinadas con testimonios de los historiadores más respetados del planeta.

El propio Hanks lo explica con una precisión que eriza la piel: «Hay una enorme cantidad de material que nunca vimos. No solo hay escenas nuevas, literalmente nuevo material en celuloide, nuevas imágenes, sino que además están mucho más integradas en el contexto de su tiempo. Es una forma de narrar visualmente que ya no se limita a contar. Ahora muestra lo que pasó. Y eso es enorme.»

La serie se emite en simultáneo en 200 territorios y 40 idiomas. Un evento televisivo global que no tiene antecedentes en la historia del canal.

De Polonia a Hiroshima: la guerra entera en 20 episodios

La serie no elije un frente ni una batalla. Abarca el conflicto en su totalidad: desde el ascenso del nazismo y la invasión de Polonia en 1939 hasta los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. En el medio, todo: Dunkerque, el Blitz, la Operación Barbarroja, Pearl Harbor, Stalingrado, el Desembarco de Normandía, la caída de Berlín.

Pero también los aspectos menos explorados: las operaciones de espionaje vinculadas al código Enigma, la resistencia clandestina en territorios ocupados, la guerra submarina en el Atlántico, el rol de la propaganda y el enorme poder industrial que terminó inclinando la balanza.

Y el capítulo más oscuro de todos: el Holocausto. La serie reconstruye el avance progresivo del régimen nazi desde las Leyes de Núremberg hasta la industrialización del exterminio en los campos de concentración, en lo que describe como «la muerte industrializada en campos diseñados específicamente para el asesinato masivo.»

A lo largo de los episodios, la serie articula dos dimensiones que raramente conviven con tanta precisión: las decisiones estratégicas de los grandes líderes y las experiencias de soldados y civiles en todos los continentes. Churchill defendiendo el cielo de Gran Bretaña, Roosevelt acelerando la movilización industrial, Eisenhower comandando su primera gran ofensiva en el norte de África, Rommel en el desierto.

El equipo de historiadores que respalda la producción es tan impresionante como el archivo visual: Antony Beevor, Simon Sebag Montefiore, el ganador del Premio Pulitzer Jon Meacham y Dan Carlin, entre decenas de especialistas internacionales.

Por qué Hanks vuelve a este tema

La pregunta obvia es por qué alguien que ya hizo Saving Private Ryan, Band of Brothers y Masters of the Air necesita volver sobre la Segunda Guerra Mundial. Hanks tiene una respuesta que va mucho más allá de lo cinematográfico.

«La razón principal por la que volvemos a analizar esto de nuevo es por el ejemplo que nos dieron las personas que vivieron ese momento. La única forma de saber quiénes somos está en nuestro comportamiento y ahí radica la importancia del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial.»

Y agrega algo que suena a declaración de principios: «El mundo es un lugar mejor cuando todos sus ciudadanos son considerados poseedores de ciertos derechos inalienables. Esa idea fue la que guió a la mitad del mundo que decidió enfrentarse a quienes querían imponer la dominación y la pérdida de libertades básicas.»

Cómo y cuándo verla

HISTORY emitirá la serie en dos bloques. La primera tanda de ocho episodios arranca el lunes 25 de mayo y llega hasta el inicio del Mundial de Fútbol. El segundo bloque comenzará una vez finalizado el torneo.

El estreno es este lunes a las 21 horas para Argentina, con los dos primeros episodios en forma consecutiva: El Comienzo, sobre la invasión de Polonia, y Blitz, sobre la resistencia británica ante el avance nazi.

Veinte episodios. Sesenta millones de muertos. Una historia que sigue definiendo el mundo en el que vivimos. Difícil encontrar una mejor razón para sentarse frente al televisor.