Shakira fue absuelta por la Justicia española y ordenaron restituirle una cifra millonaria

La entidad, finalmente, le dio la razón a la artista y deberán reintegrar el pago que le habían solicitado anteriormente.

La Justicia española absolvió a Shakira por el expediente fiscal correspondiente a 2011 y ordenó que le devuelvan €60 millones de euros que había abonado a la hacienda de España, en su descargo, la artista se refirió al “señalamiento brutal» que sufrió por dicha causa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron medios locales, la decisión se basó en una parte del caso y concluyó que no estaba probado que viviera en el país europeo el tiempo suficiente como para pagar impuestos allí ese año.

La intérprete había aceptado un acuerdo con la fiscalía en 2023 por el supuesto delito de evasión fiscal entre 2012 y 2014, pagó la multa millonaria y evitó una condena mayor. No obstante, la Audiencia Nacional finalmente le dio la razón por el expediente mencionado.

Tras conocerse la resolución, Shakira sostuvo que “las cosas se han puesto finalmente en su sitio” y aseguró que durante ocho años soportó “un señalamiento público brutal, con campañas orquestadas para destruir la reputación, además de haber pasado noches enteras sin dormir”.

“Afectó mi salud y el bienestar de mi familia”, continuó la intérprete en un comunicado difundido por El País, en ese sentido, la artista remarcó que “nunca” dejó de confiar “en que la verdad se impondría” y cuestionó el tratamiento que recibió durante el proceso judicial al afirmar que fue considerada culpable “antes incluso de haber presentado pruebas”.

El mismo texto señaló: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto. Se filtró, distorsionó y amplificó cada paso del proceso. Se usó mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia”.

“Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional”, cerró.

En el documento oficial, los jueces remarcaron que la propia administración reconocía una permanencia máxima de 163 días en España durante 2011, por debajo del límite legal. Además, señalaron que en ese momento Shakira no tenía vínculo conyugal ni hijos residentes en España y que la mayor parte de su actividad económica se desarrollaba fuera del país.

Por eso, concluyeron que “no ha quedado acreditado” que tuviera domicilio fiscal español en ese período y ordenaron la devolución total de las cantidades abonadas, junto con costas e intereses.

Fuente:Agencia NA