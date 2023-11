Massa adelantó que Cristina Kirchner “no va a tener cargo público en su gobierno”

El Ministro de Economía señaló que en caso de imponerse en las elecciones presidenciales, en su administración no habrá influencia de la actual vicepresidenta.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró hoy que la vicepresidenta Cristina Kirchner «no va a tener cargo público» en caso de ganar el balotaje del próximo 19 de noviembre.

«Cristina no va a tener función pública y no va a tener cargo público durante mi gobierno», expresó Massa, mientras aseguró que tampoco va a tene influencia «como no la tuvo» en su desempeño como ministro de Economía. “Ella no se va a involucrar en nada, así como tampoco se involucró en mi trabajo en el ministerio este año”, aseguró.

En una entrevista con La Nacion+, Massa relativizó el papel de la Vicepresidenta cuando fue nombrado a cargo de la cartera de hacienda, al señalar que a él lo propusieron «los gobernadores y a CGT».

Al ser consultado sobre las causas que afronta la Vicepresidenta, Massa dijo que no pone «las manos en el fuego con nadie» y sostuvo que esos procesos «están en manos de la Justicia». No obstante, aseguró que no cree «en los que se arrogan la facultad de juzgar antes de los jueces».

Massa, además, explicó la ausencia en la campaña del principal referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, al señalar que la misma está enfocada en

él por ser el candidato.

«Cada uno hace campaña como quiere. Estamos enfocados en que la sociedad sepa quién va a gobernar. El presidente voy a ser yo y la campaña se centralizó en mí. Soy el que toma decisiones», indicó el candidato oficialista.

Por otro lado, Massa, reveló la noticia que involucra al Fondo Monetario Internacional, investigando el destino que le dio la gestión presidencial de Mauricio Macri a parte de un préstamo stand by otorgado por el organismo a ese gobierno en el año 2018, durante una crisis económica.

«Le voy a dar una primicia que lo puede entusiasmar, porque creo que hasta puede ser un tema de repercusión internacional», le dijo el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, al periodista Luis Majul durante una entrevista en LN+.

«A fin de mes, dijo Massa, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand by del 2018. Y manda una comisión hacia la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66%, que según la AGN- que es un órgano que maneja la oposición-, que no se utilizó para financiar ni hospitales, ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino para financiar el pago a fondos de inversión como BlackRock», entre otros.

“Horrible”, fue la respuesta de Massa cuando se le pidió una evaluación de la declaración del canciller Santiago Cafierosobre el conflicto de Israel con hamás. “Tengo una visión diferente sobre la política exterior. En el debate propuse incluir a Hamás como organización terrorista desde el 10 de diciembre, ninguno de los otros candidatos se expresó”, añadió el ministro de Economía. “Fui el primero en condenar el ataque terrorista de Hamás, el primero en ir al evento de la DAIA”,concluyó, sin dejar de advertir que Javier Milei se salió de ese acto en la entidad política de la comunidad judía.

Otro de los temas en los que parecía distante del ala dura de su coalición fue cuando lo consultaron respecto a que continúa el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados. “No lo conozco, ni siquiera leí las propuestas”, alegó, pese a que el proceso se desarrolla en la Cámara Baja, con la participación de diputados del Frente Renovador. Y aclaró: “Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede estar sujeta a una discusión de política electoral”.

Cuando se le pidió definiciones sobre las medidas que tomará, en caso de resultar electo, resaltó: «En principio, no va a haber ningún tipo de devaluación después de las elecciones» y respecto a que en su gestión la inflación aumentó considerablemente, dijo: «El primer hecho es la sequía. El año pasado, Argentina había exportado 39 mil millones de dólares; Este año, 21 mil millones de dólares menos y hemos sostenido el crecimiento del empleo. El segundo gran dato es el acuerdo criminal con el FMI. Mi gobierno va a revaluar la moneda en función del aumento de las exportaciones”.

Y afirmó que la salida del cepo se hará, si todo va bien, «hacia finales de 2024″

También defendió la campaña de miedo contra Milei, justificando los mensajes de un eventual aumento de las tarifas de transporte en un eventual triunfo libertario. “Creo que es importante que la campaña sea esclarecedora: 1.100 pesos valdrá el billete de tren sin subsidio, es una realidad, 800 pesos valdrá el litro de gasolina liberando el precio, es una realidad“.

Aunque no anunció ningún nombre de su hipotético gabinete, Massa rescató a varios dirigentes opositores, y anunció que incorporaría a algunos de ellos. “Graciela Camaño, es una persona que contaría dentro del equipo. Juan Manuel Urtubey también». Y agregó que convocaría a Miguel Ángel Pichetto y a el Emilio Monzó”, afirmó el candidato oficialista.

Fuente: NA