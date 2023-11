Milei dijo que “hay riesgo de una hiperinflación” y anticipó “seis meses muy duros” por el ajuste fiscal

El presidente electo admitió además que no podrá avanzar con la eliminación de la coparticipación por la falta de apoyos en el Senado.

Mientras avanza con el armado del rompecabezas del Gabinete, el presidente electo Javier Milei comienza a dar señales sobre el estilo que pretende imprimirle a su gestión. Hoy confirmó que planea enviar un paquete de reformas al Congreso el 11 de diciembre para avanzar un “muy fuerte ajuste fiscal” para llegar a “un déficit financiero cero”. Alertó que el país enfrenta un riesgo de caer en una hiperinflación y resaltó que resolverá el “problema de las leliqs lo vamos a arreglar sin plan Bonex”.

En una entrevista que concedió al analista y consultor económico Manuel Adorni, el líder de La Libertad Avanza anticipó que antes de bajar los impuestos intentará reducir el gasto público, por lo que sugirió que las primeras iniciativas incluirán cambios en el funcionamiento del Estado. “Van a haber seis meses muy duros. El ajuste va a venir de todas maneras y puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y que el ajuste sea monstruoso, porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza, o bien hacer un ajuste que lo pague la política”, advirtió Milei. Y estimó que podrá poner en marcha su plan para dolarizar la economía a partir de diciembre de 2024.

En ese sentido, el economista ultraliberal dijo que ajustará las “partidas” del Estado de donde “roba la política”. Aseguró que está dispuesto a ser “pragmático” para gobernar y relativizó su falta de sustento legislativo para aprobar leyes en el Congreso. Dijo que su espacio tendrá estabilidad política y fortaleza. Sin embargo, reconoció que no podrá impulsar la eliminación del régimen de coparticipación ya que, sostuvo, no tendrá los votos en el Senado, donde pesan los gobernadores.

“Estamos mostrando que tenemos cómo hacer acuerdos en el Congreso para lograr que las leyes pasen”, apuntó e insistió que no medirá el liberalismo en “sangre” antes de incorporar cuadros “inteligentes” de otras fuerzas políticas.

“Los resultados no van a ser instantáneos. Habrá que explicarle a la población en qué estado está la economía y las cosas que nosotros queremos hacer”, subrayó Milei, quien mantuvo hoy la primera reunión con Alberto Fernández para poner en marcha de manera formal la transición.

“El 10 de diciembre hay que contar todo, decirle a la gente la cantidad de bombas que están plantadas. Vamos a hacer lo posible para evitar la hiperinflación y poder escapar de lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina. Tratar de escapar esa realidad, va a derivar en una crisis profunda”, puntualizó.

Respecto de la posibilidad de que haya protestas en las calles por el “fuerte ajuste fiscal”, Milei insistió en que “aplicará la ley” ante eventuales disturbios que ponga en riesgo la paz social. “No me voy a dejar extorsionar por los violentos”, apuntó. Se jactó de haber recibido un alto acompañamiento en el balotaje, por lo que siente que tiene respaldo y un mandato para aplicar medidas de fondo ante la profunda crisis económica. Dijo que su desafío es “exterminar la inflación”, sentar las bases del “crecimiento económico” y darle una “pelea frontal a la inseguridad”.

A lo largo de conversación con Adornis, Milei volvió a destacar el “gesto patriótico” de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, quienes lo apoyaron tras la derrota de Juntos por el Cambio en las elecciones generales. Y consideró que con el ala dura de Pro tiene “un 90% de coincidencias” en el plan de gobierno, aunque pueden haber divergencias por la velocidad de las medidas. Es más: se mostró predispuesto a incorporar parte del trabajo o ideas de los equipos técnicos de Bullrich.

Además, aseguró que tuvo una “charla razonable” con el papa Francisco, quien lo sorprendió este mediodía con un llamado para felicitarlo. Comentó que le cursó una invitación al Sumo Pontífice para que visite el país el año próximo. “Podría ayudar a pacificar. Es cierto que están los antagonismos entre los argentinos. Pero eso está exacerbado por la política, que utiliza a la gente y esos sentimientos para defender sus privilegios. En ese contexto, puede jugar un rol importante como para que los políticos entiendan que, esta vez, tienen que perder ellos”, opinó.

Luego, Milei reconoció que no podrá modificar ni eliminar la coparticipación, una promesa de campaña que había puesto en guardia a los gobernadores. “Para modificarla, en el Senado tiene que pasar por unanimidad, así que yo no puedo modificar la coparticipación”, indicó.

Anticipó que será austero en la función pública y reiteró que piensa instalarse en el despacho de la quinta presidencial de Olivos, no en la Casa Rosada. “No voy a necesitar el helicóptero, porque voy a trabajar en Olivos. Si necesito un gran ministro, lo llamo y que venga”, adelantó.

“Es lo mismo que está pasando ahora en el hotel. A las siete de la mañana van llegando los distintos ministros, pido desayuno para todos y me pongo a trabajar con ellos”, detalló. Según Milei, su “vida es austera”. “No tengo gustos caros, me divierto con cosas bastante simples”, comentó.

“Desactivar las bombas”

Tras reiterar que la hiperinflación “ya está plantada” y alertar las “bombas” que dejará el Gobierno, el líder de La Libertad Avanza dijo que ya tiene al ministro de Economía. Anticipó que será “inexorable” que se “meta” en las decisiones del futuro titular del Palacio de Hacienda.

“Está elegido por mí. Una de las cosas que va a sorprender a la gente es que nosotros estamos armando un seleccionado. No me importa de dónde vienen”, comentó. Según Milei, la única forma de salir de la crisis actual es con “un ajuste fiscal monumental”. “El ajuste lo va a pagar la política y sus socios, no la gente. No me voy a meter con la gente, sino con la casta y los delincuentes”, prometió.