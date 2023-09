Milei: “El aborto es un asesinato agravado por el vínculo”

El candidato libertario cuestionó también el Ministerio de las Mujeres y dijo que hizo «más daño» y no ha «logrado ningún resultado».

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró que «el aborto es un asesinato agravado por el vínculo», al tiempo que lanzó duras críticas al Ministerio de la Mujer y se preguntó «por qué no hay Ministerio del Hombre».

«Nosotros creemos que el liberalismo es el respeto irrestricto de la vida del prójimo basado en la no agresión y en la defensa al derecho a la vida y a la libertad. Una de las ideas fundamentales es defender el derecho a la vida. También hay una explicación desde el plano de la ciencia: la vida comienza con la fecundación», inició Milei al ser consultado sobre el tema por el periodista estadounidense Tuckson Carlson.

«Se genera un nuevo ser en evolución con un ADN distinto. Es cierto que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, pero ese niño no es su cuerpo. El niño no es su cuerpo. Por lo tanto el aborto es un asesinato agravado por el vínculo y por el diferencial de fuerzas», subrayó el libertario.

En tanto, se refirió al Ministerio de las Mujeres, que eliminará en caso de llegar a la Casa Rosada, y sostuvo: «Supuestamente se dedica a ocuparse de los temas vinculados a las mujeres. Cuando uno mira los resultados, no han logrado ningún resultado. Las mujeres no son más felices».

«Pintar un banco de plaza de un color rojo o hacer una canción no modifica los problemas que pueden estar padeciendo las mujeres. Uno de los mayores logros del liberalismo es la igualdad ante la ley. ¿Por qué no hay un Ministerio de Hombres? No solo eso, sino que además, si tenemos igualdad ante la ley, necesitamos que la ley se cumpla, no que haya un Ministerio de la Mujer. Dicen ‘el techo de cristal y que ganan menos’ y al mismo tiempo sostienen que los empresarios son unos cerdos malditos que solo les importa ganar plata», recalcó Milei.

Y agregó: «Cada vez que interviene el Estado, como es una acción violenta que termina perjudicando el derecho de propiedad y a la libertad, el resultado final es mucho peor de lo que teníamos originalmente. El Ministerio de la Mujer era obvio que iba a causar más daño a las mujeres, salvo a las que son empleadas públicas».

Fuente: NA