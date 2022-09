Noticia falsa: El militante que aparece junto a Cristina en una foto no es su atacante

Se trata de un militante llamado Ignacio Barbieri, quien desmintió en sus redes sociales las desinformaciones que circulaba.

Tengo más de 3400 notificaciones porque algunos trolls de @mauriciomacri @PatoBullrich @horaciorlarreta y compañia están usando imágenes mías para decir que soy «el brasilero».

No solo son gorilas, sino que no usan ni media neurona y no tengo ni un parecido….. — Ignacio Barbieri (@NachoCaiPm) September 4, 2022

La persona de la foto es un militante llamado Ignacio Barbieri, desmintió en sus redes sociales las desinformaciones que circulaba.

Barbieri ya había posteado esta imagen en varias oportunidades desde julio de 2016, momento en que fue tomada la foto.

