Papaiani: “El PJ se convirtió en una mesa chica sin representatividad”

La ministra de Desarrollo Humano de Chubut, apuntó contra los dirigentes Juan Pablo Luque y Cristian Blotta.

Laministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, no ahorró críticas hacia la conducción actual del PJ, al que acusó de excluir dirigentes y perder representatividad. “En vez de ser un espacio donde abracemos a más dirigentes, se va convirtiendo en una mesa de cuatro o cinco. Así estamos, no se gana hace cuánto tiempo”, afirmó, visiblemente molesta por el rumbo que ha tomado el partido.

En relación a las denuncias sobre el supuesto uso de fondos públicos por parte del Frente Despierta para actividades proselitistas, Papaiani fue tajante: “Nada más lejano que estar utilizando los recursos de todos los chubutenses en algo que no tiene nada que ver con la función que uno cumple. Estamos abocados a la gestión, con problemáticas reales todos los días”.

Por otro lado, se refirió al precandidato a diputado nacional por el PJ y exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. “Después de perder la elección, no hubo más contacto. Su silencio aturde, desapareció de la escena política, no tomó contacto con nadie más en el territorio tras perder la elección como candidato a gobernador”, señaló. Expresó además sorpresa por el cambio de actitud de dirigentes cercanos a Luque: “Estaban en mi casa en la campaña de Gustavo (Mac Karthy) aconsejando dónde poner carteles. Ahora me señalan con el dedo. Es una hipocresía absoluta”.

La funcionaria también apuntó directamente contra el presidente del Tribunal de Disciplina del PJ, Cristian Blotta, a quien responsabilizó por haber iniciado una interna cargada de agravios. “El presidente del partido debería convocar a la unidad, pero prefiere repartir agravios y denuncias. A Blotta no lo conoce ni Magoya. Lo pusieron en un lugar de exposición que ni él sabe sostener, y encima se presta a operaciones políticas burdas”, lanzó Papaiani con dureza.

Finalmente, Papaiani dejó en claro que su ciclo en el PJ está terminado: “No le hablo al Partido Justicialista, al que respeto, sino a quienes lo están llevando a este lugar. Cuando expulsaron a uno de los referentes máximos de nuestra agrupación, para mí ya no hay nada que hacer en ese espacio”.