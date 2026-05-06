Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni presente “de inmediato” su declaración jurada

“No puede quedar la sensación a la población de que somos iguales a los que vinimos a correr”, remarcó la senadora.



La senadora Patricia Bullrich se refirió al escándalo que involucró al jefe de Gabiente, Manuel Adorni, en la investigación que lleva adelante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y pidió que el ministro coordinador presente «de inmediato» su declaración jurada.

En diálogo con Eduardo Feimann, por A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado señaló: “El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”.

“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí, tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana».