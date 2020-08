Rawson | Familiares de los presos en la U-6 reclaman que los hisopen a todos

Aseguran que no se cumplen las medidas de higiene y cuidado y que recién ayer repartieron barbijos entre los internos.

El traslado de los presos de Ezeiza con Covid-19 a la U-6 de Rawson sigue generando polémicas. La falta de hisopado previo de los 9 contagiados generó una importante alarma. Familiares de los internos que conviven en la cárcel manifestaron su indignación por la falta de protocolos de parte del Servicio Penitenciario y exigen que haya un hisopado para todos los reclusos. Además sostienen que no se cumplen las medidas de higiene básicas por la pandemia.

De forma anónima, la esposa de uno de los detenidos se contactó con la redacción de Diario Jornada. “Mi marido estaba en en Ezxeiza y fue trasladado a Rawson antes de las fiestas. Los que vinieron con Covid-19 son todos conocidos de él. Mi marido es una persona de riesgo, presenta tiene asma y problemas respiratorios”.

La mujer manifestó que “con esta última situación del coronavirus las mismas personas que vinieron de Ezeiza estuvieron en el mismo pabellón de mi marido. Y el pabellón jamás estuvo en cuarentena, nunca un hisopado”.

Expresó que “hablé con él y recién hoy (por ayer) les dieron a todos barbijos. Y yo discutí porque tienen que estar con lavandina, alcohol en gel y no están con esos cuidados. Se contagia uno y se contagian todos. Y los van a dejar morir”.

En esa dirección, solicitó que se haga un hisopado general. “Pedimos higiene, mayor cuidado y tienen que hacer hisopado a los presos. Que los hisopen a todos como corresponde. Hoy son muchos los casos asintomáticos y así como cuando trasladaron a estar personas no los hisoparon, no sabemos si cuando llegaron pudo haber algún tipo de contacto. Cuando vienen de un traslado y entran al pabellón uno no sabe si tienen Covid o no”.

“Mi marido está preocupado, en la calle hay muchos casos que se mueren y no tienen ni respiradores allá. La higiene de Rawson es un asco. Es la cárcel de la tortura. Se pierden los archivos médicos con la historia clínica. Yo ya he pedido el traslado en el caso de mi esposo, pero al no contar con el expediente médico me lo negaron”.