Revés judicial para Treffinger en la interna libertaria de Chubut

Un fallo federal lo obliga a afiliar a dirigentes que había rechazado, en medio de acusaciones por manejo cerrado del partido.



César Treffinger, el “elegido” por Karina Milei para representar y ser la voz del presidente Javier Milei en Chubut, se atragantó con el amague porque la Justicia Federal le dijo que “no” a su pretensión de dejar libertarios fuera del partido negándoles su afiliación.

A través del fallo del juez Hugo Sastre, La Libertad Avanza en Chubut tiene la orden de sumar a su padrón de afiliados al periodista Ricardo Bustos y dos adherentes más, uno de ellos el abogado e integrante del Consejo de la Magistratura Manuel Burgueño Ibarguren. También deben sumar a Julieta Nilda Siciliano.

El enfrentamiento entre el diputado nacional y el periodista fue escalando con el correr de los meses en este año electoral hasta el punto en que durante una reunión de los libertarios y a pedido del legislador, Bustos terminó preso en una comisaría.

A modo de contraataque, muchos libertarios chubutenses acusan al diputado Treffinger de manejar LLA “como una empresa familiar”. En tal sentido Burgueño Ibarguren quien denunció “filtros arbitrarios” para afiliar nuevos miembros y un funcionamiento “cerrado” del partido en Chubut.

Aseguró que la conducción provincial “no respeta la ley orgánica” y que las decisiones “se toman entre el referente, sus hijos y empleados” cuestionando al diputado porque de negar en campaña su cercanía con Milei, terminó convirtiéndose en referente del partido libertario.

Tras advertir que el empresario de Comodoro Rivadavia ejecuta en la práctica “lo opuesto a la filosofía liberal”, Burgueño subrayó que “el hecho de tener una ideología y un referente no te automatiza para dejar de opinar”, cuestionando que en la práctica el partido es “el señor Treffinger, sus hijos y empleados”.

Reclamó que la estructura partidaria en la provincia se reduzca a “un grupo de WhatsApp” sin espacios físicos de encuentro ni actividades abiertas: “Lo que se niega es la posibilidad de ir a un local a conocer a las otras personas que supuestamente forman parte del partido”.

Burgueño consideró que los problemas de armado en Chubut forman parte de una situación “generalizada” en todo el país debido a la velocidad con la que se estructuró el partido: “Fue muy apresurado y pasa por eso. Supongo que el año que viene, con el pase de facturas tras las victorias o derrotas, se tomarán otras medidas”.