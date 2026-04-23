Ricardo Arjona se prepara para sus shows en Argentina practicando sus asados

El artista guatemalteco hizo historia en el país, agotando 14 shows en el estadio Arena de Buenos Aires.

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se prepara para dar el gran salto en su gira internacional “Lo que el SECO no dijo” hacia Latinoamérica, tras su éxito en diferentes puntos clave de Estados Unidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentina, el músico agotó las entradas de 14 microestadios Movistar Arena y se convirtió en el primer artista solista internacional en alcanzar semejante récord en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Con el humor que caracteriza al guatemalteco, Arjona se mostró cocinando un asado en el patio de su residencia, cambiando su energía y preparándose para sus próximos shows en Argentina y el resto de América del Sur.

“Algunos se preparan para el Mundial en el norte. Yo entreno para estar listo en el sur. Cosas que pasan”, escribió en una publicación de Instagram, que ya reúne un total de 196.000 me gustas.

“Estamos entrenando para ir al sur, y esto no lo tienen en Argentina… Uy, me van a matar. Esto se llama chrimolito”, contó con humor, mostrando una mezcla similar al chimichurri que usamos en nuestro país.

En otro de los clips que compartió en la plataforma, el cantante se filmó haciendo “jueguito” con una pelota de fútbol, llenándose de amor por el deporte que moviliza a los latinoamericanos. __IP__

Faltan tan solo 8 días para su primer show en Buenos Aires, pactado para el 1 de mayo, con localidades totalmente agotadas. Con producción de Fénix Entertainment, el artista hizo sold out también los días 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 del mismo mes.