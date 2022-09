Rubén “Menen” Fernández destacó la figura de Ricardo Sastre para la gobernación

El dirigente histórico del Justicialismo en la región de la Cordillera, se refirió a la candidatura del actual Vicegobernador para 2023.

En primera instancia el dirigente cordillerano admitió que “es poner sobre la mesa una intención que nunca dejó de estar. Yo creo que Ricardo (Sastre) tiene todos los pergaminos suficientes como para pretender ser candidato a gobernar esta provincia. Me tocó conocerlo en 2005, antes de que sea Diputado. Luego también fue intendente de Madryn dos períodos, y luego integrar una fórmula provincial, siendo el primer vicegobernador de la historia en llegar a ese lugar representando a esa ciudad”.

Y agregó que “tiene trayectoria, supo sumar aprendizaje, y sobre todo la posibilidad de mostrar a Madryn como un modelo a nivel provincial. Es absolutamente sensato y lógico que quiera ocupar el cargo de Gobernador. Dentro de esto tiene que estar el Justicialismo y todos los sectores afines, para poder ser parte de un proyecto importante. El tiempo lo dirá, pero tenemos claro que es un gran candidato para esta Provincia”.

Además se refirió a la importancia de proyectar sobre lo que se busca o lo que se planea. En ese orden, explicó que “también es lógico que plantee una eventual reelección para Gustavo en Madryn. Es una de las ciudades que más creció en Chubut, y que aún tiene mucho potencial para seguir haciéndolo. Las dos gestiones de Ricardo y la actual de Gustavo, con una Pandemia y todas las complicaciones económicas que se presentan en el país, han brindado un enorme crecimiento a la ciudad donde ellos nacieron, y con los resultados a la vista, es imposible no plantear que Gustavo repita y que Ricardo busque replicar la imagen de Madryn en el resto de la Provincia”.

“NO ABUNDAN”

Fernández, quien además de ser Diputado Provincial en dos ocasiones, y presidente del Concejo Deliberante de Esquel, formó parte de diferentes gobiernos provinciales de origen justicialistas, explicó que “no abundan en la provincia los casos de políticos como ellos. Vivimos en un momento en que es difícil ver a dirigentes andar por todos lados sin ningún tipo de problema. Hacen política de cara a la gente, esa es una gran virtud, no sé cuántos políticos hoy en Chubut pueden andar de esa forma, sin recibir algún tipo de reproche. En Madryn alcanza con ir un fin de semana, y te los vas a cruzar en cualquier lado. No son inalcanzables para el vecino, como en algún momento nos hicieron creer los que ocuparon esos cargos”, destaca Fernández.

Y agrega que “nosotros conocemos también a los hermanos Sastre desde la parte de dirigentes deportivos. Y lo que han hecho en el club Madryn, más allá de los resultados deportivos, con una infraestructura modelo para una institución en toda la patagonia, es para destacar casi al nivel de lo que han hecho por la ciudad. Son tipos con apertura, se saben manejar en los marcos de disidencia siempre apelando al diálogo, y eso en la política es clave, porque uno apunta siempre a construir”.

“MARKETING” Y “FÓRMULA”

El dirigente de la ciudad de Esquel habla además de “las diferencias entre lo que se dice, y lo que se hace”, y apunta a que “en los últimos años en este país nos hemos acostumbrado mucho al marketing, a que los dirigentes digan, pero hagan menos. A que se muestren en una foto, que termina siendo diferente a lo que replican después. No es el caso de Ricardo, específicamente. Para los micrófonos, puntualmente en un conflicto con algún sector trabajador de esta provincia, no es de los que dice que va a acompañar y después desaparece. Cuando los micrófonos se apagan, uno se encuentra después con una foto del tipo en medio de un conflicto en la ruta, casi a la medianoche, sin prensa, sin cámaras, de cara a los trabajadores intentando llevar soluciones. No son muchos los que hacen estas cosas, y se ponen al frente de las situaciones. La gente lo valora, y nosotros como dirigentes, también”.

Si tuviera que apostar a una fórmula provincial para 2023, Fernández admite que “lo ideal sería que la conformen Ricardo (Sastre) y Juan Pablo (Luque). De hecho tienen un diálogo permanente y esto hay que decirlo, en muchos sentidos avanzan con coincidencias con lo que se ha hecho y se sigue haciendo en Madryn, y lo que pasa en Comodoro. Hoy son las ciudades que asoman por encima del resto de las localidades en Chubut, en muchos aspectos. Para nosotros los que abrazamos el Justicialismo, lo mejor sería que ellos vayan juntos” cerró.