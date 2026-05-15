SEROS promueve hábitos saludables para reducir el consumo de sal

La obra social comparte recomendaciones para prevenir la hipertensión arterial y cuidar la salud cardiovascular.

Desde este miércoles 13 al domingo 17 de mayo, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de SEROS, lleva adelante una campaña de concientización para promover la reducción del consumo de sal y fomentar hábitos saludables entre sus afiliados y la comunidad en general.

El consumo excesivo de sodio es uno de los principales factores de riesgo de la hipertensión arterial, una enfermedad crónica que afecta a 4 de cada 10 personas adultas en Argentina y que, en muchos casos, no presenta síntomas. Cuando no se controla adecuadamente, puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otras complicaciones cardiovasculares.

Aunque el salero suele ser el primer elemento que asociamos con el consumo de sal, gran parte del sodio que ingerimos proviene de alimentos procesados y ultraprocesados como fiambres, embutidos, quesos, snacks, sopas instantáneas, caldos concentrados y panificados.

Reducir el consumo diario de sal es una medida sencilla y efectiva para cuidar la salud. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Probar las comidas antes de agregar sal.

Evitar colocar el salero en la mesa.

Leer las etiquetas nutricionales y elegir productos con menor contenido de sodio.

Reemplazar la sal por hierbas aromáticas, especias y jugo de limón.

Controlar periódicamente la presión arterial.

La campaña culmina el domingo 17 de mayo con el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, una fecha que busca reforzar la importancia del diagnóstico temprano, el seguimiento médico y la adopción de hábitos saludables.

Con esta iniciativa, SEROS reafirma su compromiso con la prevención y la promoción de la salud, brindando información útil para que sus afiliados puedan incorporar pequeños cambios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.