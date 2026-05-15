Wisky supervisó la ampliación del Hospital de Esquel

El secretario de Salud recorrió las obras y dialogó con autoridades del hospital para conocer las necesidades y avances en los servicios asistenciales de la región.

El secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, realizó una visita a la obra de ampliación del Hospital Zonal de Esquel, en el marco de las acciones que impulsa el gobierno provincial para mejorar la atención sanitaria en la comunidad.

Durante la recorrida, Wisky estuvo acompañado por el odontólogo Sergio Bartels, próximo a asumir como subsecretario de Salud Pública, y por Carlos Winter, director del hospital. La presencia de estos funcionarios permitió un diálogo directo con las autoridades del centro médico para conocer en detalle el funcionamiento y las demandas de los distintos servicios.

También participaron referentes locales del equipo de salud, entre ellos Paula Oriol, directora administrativa, y Gabriela Barla, jefa de Servicios Técnicos y Complementarios, quienes aportaron información clave sobre la gestión y situación actual del hospital.

Además de supervisar la ampliación del Hospital Zonal de Esquel, el secretario Wisky tiene previsto visitar otros establecimientos asistenciales en diversas localidades de la cordillera, con el objetivo de fortalecer la red sanitaria provincial.