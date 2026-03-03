Telebingo Chubutense llega a Tecka con más de 29 millones en premios

Este domingo sorteará efectivo y una camioneta 0 km, con artistas provinciales y nacionales y entrega de aportes a entidades locales.



El Telebingo Chubutense comienza el mes de marzo visitando la localidad de Tecka, donde este domingo 8 sorteará más de 29.000.000 millones de pesos en efectivo y una camioneta 0 kilómetro, además de entregar bienes de acción social a distintas entidades del lugar y brindar distintos espectáculos musicales de artistas locales cerrando la noche con el recital de “Sharon y Los Camperos del Chamame”.

La presentación oficial de este nuevo sorteo se realizó en la Casa Central de Lotería del Chubut, en Rawson, con las presencias del presidente del Instituto de Asistencia Social, Ramiro Ibarra y el intendente de Tecka, Jorge Seitune.

La grilla de premios para este domingo es la siguiente: en la Cuarta Ronda a Bingo 20.000.000 de pesos en efectivo; para la Cuarta Ronda 5.000.000 de pesos; 3.000.000 de pesos en la Segunda y 1.000.000 de pesos en la Primera Ronda a Bingo, además de una camioneta 0 kilómetro a Súper Bingo Bolilla 39.

El valor del cartón es de 15.000 pesos y continúa la promoción de 3×2 a 30.000 pesos.

Al respecto el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, puso en relieve la importancia de estar presentes en la localidad de Tecka, al remarcar que «se da en un marco importante porque vamos a estar con una combinación de artistas provinciales y nacionales. Va a estar “Priscilla Colombo” que es una acordeonista muy importante de la Provincia de Buenos Aires, también los chicos de “Achalay”, un grupo de Salta que salieron segundos revelación en Cosquín, y “Sharon” que es una artista consagrada en la provincia y a nivel nacional».

Agregó además que «Tecka es la localidad número 19 que visitamos y en 18 se dieron premios en vivo en el lugar, ojalá que en Tecka se repita la premiación ahí porque es lo que más se disfruta», expresó.

Por su parte el intendente de Tecka, Jorge Seitune, explicó que «en un primer momento este Telebingo iba a estar en el marco de la 36° Fiesta Provincial del Calafate, pero dadas las circunstancias que se fueron dando, hablo de los incendios y de todos estos inconvenientes, se tuvo que postergar el Telebingo de El Hoyo y se decidió que para este fin de semana se pudiera llevar a cabo en nuestra localidad».

Seitune agradeció especialmente «el interés del gobernador Ignacio Torres en apoyar las Fiestas Populares» así como al presidente de Lotería, Ramiro Ibarra, «por llevar el juego de la familia chubutense a su localidad».