Luque rechazó dichos de Milei sobre minería en la cordillera

El diputado nacional recordó que en Chubut está prohibida la minería metalífera a cielo abierto por ley.



El diputado nacional Juan Pablo Luque expresó un enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, donde el mandatario afirmó que «la minería se desplegará por toda la cordillera».

Estas palabras causaron inquietud en Chubut, una provincia donde la minería metalífera a cielo abierto está prohibida por ley. En sus redes sociales, Luque dirigió un fuerte mensaje al Gobierno provincial, señalando: «Espero que mañana accione el gobernador Ignacio Torres contra los dichos del presidente Javier Milei sobre nuestra cordillera. Merece el repudio completo del arco político de la provincia del Chubut».

El ex intendente de Comodoro Rivadavia enfatizó que las declaraciones del presidente no pueden ser ignoradas y subrayó la necesidad de que toda la dirigencia provincial mantenga una postura unificada en defensa del territorio y los recursos naturales.

En Chubut, la Ley Provincial XVII Nº 68, conocida anteriormente como Ley 5001 y sancionada en 2003, prohíbe expresamente la minería metalífera a cielo abierto y el uso de sustancias como el cianuro. Esta normativa ha sido ratificada en diferentes debates legislativos y sociales a lo largo del tiempo, reflejando el compromiso de la provincia con la protección ambiental.

El reclamo de Luque surge en un contexto delicado, dado que próximamente se discutirá en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Glaciares. La minería es un tema que genera gran movilización social en la provincia, especialmente en las zonas cordilleranas, donde históricamente se han llevado a cabo manifestaciones en defensa del agua y en rechazo a proyectos extractivos.

Hasta el momento, el gobernador Ignacio Torres no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta al pedido realizado por el legislador nacional.