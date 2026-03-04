Tenía 14 años y se atrincheró armada en la escuela: su declaración cambió toda la causa

Ocurrió en 2025 en Mendoza. Ahora trascendió un dato que cambia toda la investigación.

En un giro que sacudió a toda Mendoza, las autoridades locales detuvieron a un celador de la Escuela Marcelino Blanco, ubicada en la localidad de La Paz, acusado de haber abusado sexualmente de una adolescente de 14 años, que se había atrincherado armada en su escuela en septiembre de 2025.

La fiscal Laura Nieto fue la encargada de ordenar la detención preventiva del sospechoso, tras las revelaciones que la víctima realizó en sesiones de acompañamiento psicológico y en entrevistas con el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). Según informaron desde la Dirección General de Escuelas de Mendoza, el testimonio de la menor señala directamente al trabajador del establecimiento como el presunto autor del abuso, poniendo en evidencia una situación que era desconocida en los momentos posteriores al que protagonizó al llegar armada a su escuela. Por aquel entonces, la principal hipótesis es que la adolescente era víctima de bullying. Con meses de trabajo, apareció otra línea de investigación: la de un ataque sexual.

El caso

En septiembre de 2025, la menor ingresó a la escuela con una pistola 9 milímetros que había sustraído a su padre, un excomisario de la Policía de San Luis. Durante casi seis horas, la adolescente deambuló por el colegio armada, disparando en dos oportunidades al aire y provocando una situación de extrema tensión. La evacuación de los estudiantes fue inmediata, y varios de ellos debieron recibir asistencia por cuadros de shock.

Luego de negociaciones que duraron horas y tras la entrega del arma, la menor fue trasladada para recibir atención médica y contención psicológica. La investigación, en sus primeras etapas, analizaba distintas hipótesis, incluyendo bullying, grooming o conflictos pedagógicos. Sin embargo, el relato posterior de la víctima cambió radicalmente el rumbo de la causa, apuntando ahora a un posible abuso por parte del celador, cuyo nombre no fue divulgado.

El sospechoso permanece bajo custodia, a la espera de que se defina su situación procesal. Las pericias continúan en curso, con el objetivo de esclarecer todos los detalles del caso y garantizar la protección integral de la víctima, en una causa que volvió a poner en debate los mecanismos de control y prevención dentro de los establecimientos educativos de Mendoza.