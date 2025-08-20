Torres impulsa un frente de gobernadores para discutir un federalismo “verdadero”

El mandatario chubutense destacó que el espacio busca una agenda de desarrollo desde las provincias y confirmó futuros encuentros en Jujuy, Santa Cruz y Chubut.

El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, se refirió al frente de gobernadores que está impulsando, que busca dar una discusión «verdaderamente federal» por primera vez en la historia de la República Argentina.

El mandatario señaló que la iniciativa busca generar un «espacio racional, republicano, federal» que tenga una agenda de desarrollo más allá de las políticas del gobierno nacional.

Torres sostuvo que el gobierno nacional cree que solo se tiene que encargar de la macroeconomía, la seguridad interior y las relaciones exteriores. Sin embargo, el gobernador de Chubut cree que es necesario tener una «política sectorial» y que la «revolución de competitividad» que necesita la Argentina se va a dar desde las provincias.

El mandatario adelantó que se sumarán más gobernadores, como Rolando Figueroa (Neuquén), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes), con quienes hay más coincidencias que diferencias.

Torres informó que ya se proyectó el próximo encuentro del frente, que se realizará en el norte, en Jujuy, y que los siguientes serán en Santa Cruz y Chubut. El objetivo del frente, según el gobernador, es claro: «No queremos volver al pasado».