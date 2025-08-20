Alerta de ANMAT: piden no consumir un lote de tomate triturado por la presencia de «gusanos»

La advertencia es para el lote L25114, que fue distribuido en escuelas de Rojas. Familias alertaron por la presencia de lo que sería «microstomum sp».



La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva a la población para que se abstenga de consumir un lote específico de tomate triturado de la marca Marolio. La medida se tomó luego de que se detectara la presencia de un cuerpo extraño en el producto, que fue distribuido a través de escuelas en el municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires.

Según supo Noticias Argentinas, la alerta se originó por la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero que análisis microscópicos identificaron como «microstomum sp». El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027.

Las recomendaciones de ANMAT para consumidores y comerciantes

Tras la denuncia realizada por familias de la localidad bonaerense, el organismo sanitario nacional activó un protocolo de investigación y emitió una serie de recomendaciones urgentes para proteger la salud de la población.

A la población: Se solicita a quienes tengan en su poder el producto del lote mencionado que se abstengan de consumirlo y se comuniquen con la autoridad sanitaria de su localidad.

A los comercios: Se pide a quienes lo vendan que cesen de inmediato su comercialización y se pongan en contacto con sus proveedores.

Investigación en curso: El Instituto Nacional de Alimentos ya notificó a las autoridades de Mendoza (lugar de elaboración del producto) y de la provincia de Buenos Aires para investigar el incidente y coordinar acciones.

La ANMAT remarcó que la advertencia busca proteger a los consumidores mientras avanza la investigación para determinar las causas de la contaminación en el lote del producto.

