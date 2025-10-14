Un hombre fue prendido fuego mientras dormía en Comodoro

El agresor fue detenido por la policía y la Fiscalía investiga el hecho.

Un estremecedor hecho ocurrió este lunes por la noche en Avenida Hipólito Yrigoyen y Gatica, en el barrio Industrial, donde un hombre fue prendido fuego por un conocido mientras dormía.

El jefe de la Seccional Tercera, Tomás Vásquez, informó que “alrededor de las 23 horas el personal policial tomó intervención tras ser alertado por el Centro de Monitoreo sobre la presencia de una persona que se había incendiado”.

Al llegar al lugar, una comitiva constató que la víctima había sido asistida por transeúntes, quienes lograron sofocar las llamas. De inmediato fue trasladado al hospital, donde permanece internado, estable y fuera de peligro.

Según explicó Vásquez, “el hombre logró identificar a su agresor, que era un compañero con el que había estado consumiendo bebidas alcohólicas. En un momento se acostó a dormir y la otra persona lo prendió fuego”.

El presunto autor fue aprehendido a los pocos minutos por personal policial. De acuerdo con el jefe policial, ambos sujetos se encontraban bajo los efectos de sustancias y suelen andar en la calle limpiando vidrios o pidiendo dinero en los semáforos.

La Fiscalía de turno tomó intervención en el caso y ordenó las medidas de rigor para determinar las circunstancias exactas del ataque.