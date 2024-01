Torres se reunió con el juez federal de Esquel Guido Otranto

El gobernador presentó una denuncia en la Justicia Federal por el incendio en Los Alerces.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se hizo presente este lunes en el Juzgado Federal de Esquel para hacer la presentación de la denuncia penal por el voraz incendio intencional que azota al Parque Nacional Los Alerces y pidió una “investigación contúndete” para dar con los responsables.

Tras mantener una reunión con el juez federal local, Guido Otranto, Torres habló con la prensa e hizo público su acompañamiento a los pobladores afectados por el siniestro ígneo: “es importante que se los escuche, no sólo por este hecho, sino también por las falencias del Parque en materia de infraestructura y más”.

“Tenemos que tener un protocolo patrulle más efectivo”, expresó el mandatario provincial, al mismo tiempo que volvió a reiterar que sin dudas este incendio es intencional.

“Fueron dos focos simultaneaos en zonas de difícil acceso que se terminaron uniendo. Dadas las condiciones climáticas, muchos sabían que podía darse un evento como el del año pasado y como sucede todos los años”, manifestó.

“Este año tenemos que lamentar más de 1.000 hectáreas. Tiene que haber un protocolo de prevención y los responsables tendrán una pena ejemplificadora”, remarcó.

Más adelante volvió a reiterar su acompañamiento a los pobladores: “queremos llevarles tranquilidad. Los bomberos están en las zonas pobladas para que el fuego no llegue a esa zona. Después hay afectaciones que desde Provincia queremos acompañarlos, que tiene que ver con el campo, la producción y de los que viven de la temporada. La preocupación de ellos es que esto no vuelva a pasar. No se puede vivir con la incertidumbre de que todos los años puede pasar esto”.

Por otro lado, lamentó que por el importante incendio forestal registrado el año pasado el Los Alerces no se realizó denuncia alguna. “Llama la atención, porque al exintendente -Hernán Colomb- le dijeron sus superiores que no se haga la denuncia”, sostuvo.

Adelantó además que este mismo lunes por la tarde viajará a Buenos Aires para reunirse con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. “Le pediré que se ponga al frente de este tema. Se sabe que es un incendio intencional y tiene que haber una investigación contundente y se debe dar con los responsables”, añadió.

Para finalizar, Torres subrayó que “de una vez por toda tenemos que trabajar todos juntos en esta” y anunció que Provincia será querellante en el juicio.