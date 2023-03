Torres y un mensaje a Massoni: “Es el principal responsable de la inseguridad que tenemos hoy en Trelew”

El senador del PRO, aseguró que este domingo “vamos a responder en las urnas” en alusión a la interna entre Gerardo Merino y Federico Massoni.

En el cierre de campaña de Merino que se realizó anoche, el senador Torres pronunció un fuerte discurso.

“Yo quiero que mis hijos vivan en una Provincia donde la normalidad no sea que no hay clases hace 4 años y medio, donde la normalidad no sea que se roban todo y terminan con medio gabinete preso, donde la realidad no sea que no podés salir a la calle tranquilo porque te afanan en cada esquina”, señaló.

Y apuntó duramente contra Federico Massoni, el rival de Gerardo Merino en la interna de este domingo, con quien no tiene relación y hasta hubo denuncias penales de por medio.

“El candidato de ellos (por Massoni) es el principal responsable de la inseguridad que tenemos hoy en Trelew”, señaló Torres.

Por último, dejó un mensaje esperanzador para la militancia que acompañó el cierre de campaña de Merino: “Este domingo les vamos a responder en las urnas. Vamos Trelew, vamos Gerardo, vamos todos a votar este domingo”.